Américo Villarreal destaca avances de Tamaulipas en seguridad

Américo Villarreal abordó la seguridad en Tamaulipas. Foto: Goberno de Taaulipas

La atención a la seguridad pública es una tarea diaria en Tamaulipas, afirmó el gobernador Américo Villarreal Anaya durante la 51ª Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El mandatario destacó que el estado ha logrado una disminución del 49.3% en homicidio doloso, aunque subrayó que la vigilancia y el trabajo deben mantenerse todos los días.

“Indudablemente, esta ha sido una tarea de todos los días en nuestra entidad y nunca podemos decir que es un asunto terminado, sino que es de día con día y cada vez con un mayor esfuerzo”, expresó Villarreal Anaya.

Coordinación federal fortalece la seguridad en Tamaulipas

Durante la sesión en Palacio Nacional, el gobernador respaldó la aprobación del Acuerdo Nacional para Fortalecer a las Instituciones de Seguridad Pública y del Acuerdo Nacional para la Búsqueda de Personas Desaparecidas.

Villarreal Anaya destacó que, gracias a la coordinación con el gabinete de seguridad del Gobierno federal, en Tamaulipas se han reducido los homicidios, feminicidios, secuestros y el robo en carreteras. Además, se presentaron estudios sobre las zonas donde surgen hechos delictivos.

Incidencia delictiva muestra disminución en robo de vehículos

La secretaria ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, informó que en Tamaulipas, el robo de vehículos del periodo enero-julio de 2025 en comparación con el mismo periodo de 2024 mostró un descenso.

Los robos de vehículos con violencia disminuyeron de manera considerable, mientras que los robos de vehículos sin violencia también registraron una baja significativa, reflejando avances en la estrategia de seguridad del estado.

Homicidios dolosos a nivel nacional

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, indicó que en los primeros 11 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum se ha registrado una reducción del 25% en homicidios dolosos a nivel nacional.

Además, destacó que se detuvo a más de 30 mil personas por delitos de alto impacto, se decomisaron más de 240 toneladas de drogas, se aseguraron más de 15 mil armas y se desmantelaron 1,356 narcolaboratorios, reforzando el combate a la delincuencia organizada.

Participación de autoridades federales y estatales

En la 51ª sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad Pública también participaron los gobernadores de todos los estados y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como funcionarios federales clave: Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Ricardo Trevilla Trejo, Raymundo Pedro Morales Ángeles, Alejandro Gertz Manero, Ernestina Godoy Ramos, Hernán Cortés Hernández y Rosario Piedra Ibarra, destacando la coordinación interinstitucional en las políticas de seguridad pública.

