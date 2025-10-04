GENERANDO AUDIO...

Américo Villarreal afirmó que la cultura esencial. Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, inauguró la XXXII edición del Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano (FICSM 2025) y destacó que cuidar y difundir la cultura es esencial para asegurar un futuro que preserve la dignidad y la memoria de las generaciones venideras.

Desde el Espacio Cultural Metropolitano de Tampico, acompañado por la presidenta del DIF Estatal, María de Villarreal, el mandatario señaló que la cultura es parte del humanismo mexicano y una herramienta que permite reconocer la identidad y diversidad de los pueblos.

“La cultura es el corazón de la humanidad, nos da identidad como especie, y nos particulariza ante nuestros ámbitos geográficos y eventos históricos. Cuidarla y difundirla no es un lujo, sino una necesidad para garantizar un futuro en que la dignidad y la memoria sigan iluminando el camino de generaciones venideras”, afirmó Villarreal Anaya.

Festival Internacional en la Costa del Seno Mexicano 2025

El gobernador recordó que el festival nació en 1988 como legado del entonces gobernador Américo Villarreal Guerra, y desde entonces ha servido como una expresión cultural que busca mantenerse vigente y fortalecerse con la participación de todos los municipios del estado. Destacó que retomar la cultura ayuda a reconocer la diversidad, fomentar la tolerancia y la empatía, y a fortalecer la convivencia pacífica.

Participación y alcance del FICSM 2025

Héctor Romero-Lecanda, director general del Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes, junto a la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González, resaltó que gracias al impulso del gobernador, el festival se ofrece gratuitamente en los 43 municipios de Tamaulipas, garantizando el derecho cultural a todas las personas sin importar su ubicación.

Este año, el FICSM 2025 contará con 1,154 artistas, incluyendo 803 tamaulipecos, 271 nacionales y 80 internacionales de países como Estados Unidos, Malasia, Chile, Cuba, España, Inglaterra, Francia e Italia.

Espectáculos y homenaje a la música tamaulipeca

La primera presentación del festival fue el espectáculo “Polvo enamorado”, dirigido por Júpiter Bautista Salazar, con la participación de artistas locales como Carmen Sarahí, Polo Rojas, Júpiter Bautista, Pepe Navarrete, Héctor Gamaliel, Cynthia Sánchez e Isabelle Govea. La puesta en escena rindió homenaje a compositores destacados de Tamaulipas, incluyendo Cuco Sánchez, Roberto Cantoral, Rigo Tovar, Lolita de la Colina, Rockdrigo González, Juan García Esquivel y José Sierra Flores.

La presidenta municipal de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, dio la bienvenida y resaltó que el festival refleja la identidad, sensibilidad y fuerza de la comunidad, promoviendo la música y la cultura como parte del desarrollo social del estado.