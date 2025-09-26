Américo Villarreal supervisa avances en planta de combustibles limpios en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la empresa Green Bauen, filial del Grupo Águila, para dar seguimiento al proyecto de instalación de una planta de pirólisis en Tamaulipas, la cual permitirá transformar residuos plásticos en combustibles, con una inversión superior a 6.5 millones de dólares.

Durante el encuentro con el director general de Grupo Industrial Águila, Juan Ruperto Rodríguez Zárate, el mandatario instruyó a las dependencias estatales a acelerar las gestiones de permisos, estudios técnicos y ambientales, así como la definición de la materia prima y posibles sitios para la instalación de la planta.

Foto: Especial

¿Cómo será la planta de pirólisis que instalarán en Tamaulipas?

De acuerdo con el gobierno estatal, la planta, que utiliza tecnología 100% tamaulipeca, tendrá la capacidad de procesar hasta 14 toneladas de desechos plásticos diarios, lo que permitirá reducir la contaminación por este tipo de residuos y al mismo tiempo producir combustibles más limpios, en línea con las metas nacionales de reducción de emisiones planteadas por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Además del impacto ambiental positivo, el proyecto fortalecerá las finanzas estatales al reducir la dependencia de combustibles fósiles y consolidará a Tamaulipas como un referente en innovación y economía circular, con un modelo que podría replicarse en otras entidades del país.

Foto: Especial

Como parte de la agenda de trabajo, el gobernador y los empresarios realizaron un recorrido por la planta empacadora de carbón El Bernal, que ya se encuentra lista para iniciar operaciones con una producción inicial de 200 toneladas mensuales, con la proyección de alcanzar hasta 600 toneladas en su máxima capacidad operativa.

