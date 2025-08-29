GENERANDO AUDIO...

Avioneta. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

Una avioneta se desplomó en la carretera Reynosa–San Fernando, este viernes, confirmó, a través de un corto comunicado, la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

De acuerdo con las autoridades, la avioneta pertenece a una empresa privada. Sin dar más detalles, autoridades explicaron que elementos de emergencia se desplazaron hasta el ejido el General María Anaya de Reynosa, en Tamaulipas.

“Autoridades de seguridad y auxilio atienden reporte de desplome de avioneta de propiedad privada en la carretera Reynosa–San Fernando, a la altura del ejido General María Anaya de Reynosa. En el lugar se brinda apoyo a posibles personas lesionadas. Se recomienda extremar precauciones al circular por la zona”, escribió la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

A través de redes sociales, comenzaron a circular videos de la avioneta que se desplomó en Reynosa, Tamaulipas. En ellos se pueden apreciar los daños a la aeronave.

Hasta el momento, autoridades no han confirmado el saldo del accidente; sin embargo, según reportes, habría una persona herida y otra más fallecida tras el desplome de la avioneta.