Autoridades confirman liberación de bloqueos. Foto: Especial

La tarde de este miércoles, se registraron bloqueos en distintos sectores de Matamoros, Tamaulipas, luego de una agresión contra cuerpos de seguridad. Autoridades informaron que durante los hechos dos elementos resultaron lesionados y fueron trasladados a recibir atención médica.

En el lugar de los hechos, un vehículo de los agresores volcó y en su interior se localizaron armas de fuego, cartuchos y un chaleco táctico.

Calles y avenidas afectadas en Matamoros

De manera preliminar, las autoridades detallaron que los bloqueos se colocaron con el fin de obstaculizar la acción policial en distintos puntos de Matamoros:

Carretera Reynosa-Matamoros , a la altura del Ejido Las Rubias .

, a la altura del . Colonia Zona Industrial , en las avenidas Lauro Villar y Francisco Sarabia .

, en las avenidas y . Colonia Las Palmas , en Lauro Villar y Acción Cívica .

, en y . Colonia Esteros, sobre la carretera Reynosa y Chapultepec.

Estos cierres parciales generaron complicaciones viales y afectaron a automovilistas que transitaban por la ciudad fronteriza.

Autoridades confirman liberación de bloqueos

Elementos de seguridad desplegaron un operativo para atender la emergencia y, horas más tarde, confirmaron que todos los bloqueos fueron retirados. Actualmente, la circulación se encuentra restablecida en las zonas que resultaron afectadas.

Situación bajo vigilancia en Tamaulipas

La presencia de corporaciones estatales y municipales continúa en distintos sectores de Matamoros, con el fin de mantener el control de la zona y garantizar la seguridad de los habitantes.

Hasta el momento, no se ha informado sobre detenciones relacionadas con la agresión y los bloqueos, aunque las autoridades mantienen la investigación en curso.

