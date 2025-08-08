GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes sobre la detención de Jaret Roberto “H”, ligado con el asesinato de Ernesto Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Reynosa, Tamaulipas, y miembro de “Los Metros”, una facción del Cártel del Golfo.

Mediante un comunicado, la FGR informó que gracias a los trabajos de investigación se pudo identificar el vehículo en el que se desplazaron los presuntos homicidas de Ernesto Vásquez Reyna. Esto ayudó a la captura de uno de los integrantes de “Los Metros”.

Jaret Roberto “H” se escondía en un centro de rehabilitación en Reynosa; las autoridades lo localizaron y detuvieron. Durante el operativo encontraron un teléfono celular que contenía pruebas que lo vinculan con el homicidio del delegado de la FGR en Tamaulipas; además, se decomisaron dos armas largas, cargadores, cartuchos, así como droga.

Las autoridades informan que continuarán las investigaciones para detener a los responsables del asesinato ocurrido el pasado 4 de junio en la ciudad de Reynosa.

