Con mensaje de unidad, Américo Villarreal inaugura la Feria Tamaulipas 2025

Con música, alegría y un ambiente totalmente familiar, el gobernador Américo Villarreal Anaya dio inicio a la Feria Tamaulipas 2025, destacando que esta gran celebración representa la unidad, el trabajo y la esperanza de todo el estado.

Acompañado por la presidenta del DIF Estatal, María de Villarreal, el mandatario cortó el listón inaugural en el Recinto Ferial de Ciudad Victoria, donde recorrió los pabellones y convivió con las familias que desde temprano llegaron para disfrutar de los juegos, la comida y los espectáculos.

Feria Tamaulipas 2025: una fiesta para todos

Durante el evento, Villarreal Anaya resaltó que la feria refleja el esfuerzo de los tamaulipecos por salir adelante. “Ya estamos de fiesta porque nos lo merecemos. Es muestra de que trabajamos juntos, con esperanza y sin miedo”, dijo frente a funcionarios, legisladores y presidentes municipales.

El gobernador también reconoció la solidaridad de la gente que ha apoyado en los centros de acopio para ayudar a los estados afectados por las lluvias, además de las acciones preventivas en Tampico y Madero ante la creciente del río Pánuco. “Aquí en Tamaulipas nadie se queda atrás, todos sumamos por el bienestar de nuestras familias”, afirmó.

Una feria incluyente, segura y con sentido social

La secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, aseguró que esta edición es incluyente, familiar y segura, además de ser un motor económico que impulsa el turismo, el comercio local y el orgullo por las tradiciones tamaulipecas.

El recinto cuenta con 40 juegos mecánicos, incluidos cuatro nuevos, y una zona comercial con más de 100 emprendedores dentro del pabellón Hecho en Tamaulipas, donde se muestran productos, innovación y talento local. También participan 24 dependencias estatales y los 43 municipios, cada uno con lo mejor de su cultura, gastronomía y atractivos turísticos.

La cartelera artística incluye a Los Tigrillos, Matisse, Kumbia Kings, Cardenales de Nuevo León, Aleks Syntek, Pedro Fernández, Christian Nodal y Grupo Firme, entre muchos más. Además, habrá Lucha Libre, Disney Magic, y exposiciones ganaderas como la Beefmaster y la Brangus, junto con rodeo, charreada y exhibiciones agrícolas.

La Feria Tamaulipas 2025 estará abierta hasta el 26 de octubre, consolidándose como el evento más importante del año para las familias del estado.