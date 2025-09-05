Congreso de Tamaulipas ordena revisar cuentas públicas del exgobernador Cabeza de Vaca

GENERANDO AUDIO...

Francisco García Cabeza de Vaca, exgobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro

El Congreso de Tamaulipas aprobó, a propuesta de diputados de Morena y del Partido del Trabajo (PT), instruir al órgano técnico de fiscalización estatal la reapertura y revisión de las cuentas públicas correspondientes al sexenio 2016-2021, encabezado por el exgobernador panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

¿Qué más se sabe de la revisión a cuentas de García Cabeza de Vaca?

La iniciativa fue aprobada en sesión extraordinaria con dispensa de trámite por 26 votos a favor, mientras que los seis diputados del PAN votaron en contra. En la exposición de motivos, el legislador petista Elifa Gómez Lozano destacó publicaciones que señalan pagos por 46.3 millones de pesos a despachos jurídicos durante el pasado sexenio, entre ellos: Coello Trejo y Asociados y Accuracy Legal and Consulting, propiedad del exsecretario del expresidente Felipe Calderón, Roberto Gil Zuarth, y del exprocurador Javier Coello Trejo.

Según la propuesta, ambos despachos defendieron al exgobernador con recursos públicos, mientras que Gil Zuarth, además de haber sido mentor de Cabeza de Vaca en el Senado, actuó como su asesor jurídico en diversas controversias y acciones de inconstitucionalidad que lo beneficiaban personalmente.