Corte de agua en más de 200 colonias de Tampico y Ciudad Madero

| 10:13 | E. Santiago | Agencias
corte-de-agua-en-mas-de-200-colonias-de-tampico-y-ciudad-madero
Corte de agua en Tamaulipas. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, más de 200 colonias tendrán corte de agua este 18 de septiembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur).

“Durante este periodo de interrupción, Comapa Sur aprovechará para realizar diversas acciones de modernización y mantenimiento en su infraestructura, como la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortacircuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de La Mezcla”, explicó la dependencia.

Colonias afectadas en Tampico por corte de agua

  • Águila
  • Aluadores
  • Allende
  • Altavista
  • Americana
  • Anáhuac
  • Aragón
  • Arcim
  • Aurora
  • Azteca
  • Barandillas
  • Bellavista
  • Benito Juárez
  • Campbell
  • Cascajal
  • Chairel
  • Del Pueblo
  • Excountry Club
  • Fracc. Arboledas
  • Fracc. Jazmín
  • Fracc. Lag. Del Carp Fracc.
  • Fracc. Monterrey
  • Fracc. Paraje Gpe.
  • Fracc. Primavera Frente
  • Democrático
  • Guadalupe Victoria
  • Hidalgo
  • Isleta Pérez
  • Jardín
  • Laguna de la Carpintero
  • Lauro Aguirre
  • Mainero
  • Martock
  • Matamoros
  • Melchor Ocampo
  • Mercado A. Camacho
  • Mercado Fco. I Madero
  • Mercado Gastronómico
  • Mercado Hidalgo Mercado
  • Juárez Moctezuma
  • Morelos
  • Otomi
  • Nacional
  • Peralta
  • Pescadores
  • Primavera
  • Ramos
  • Reforma
  • Rodríguez
  • Rosario
  • Sauce
  • Semb. de la Amistad Smith
  • Santo Niño
  • Tamaulipas
  • Tolteca
  • Trueba
  • Vergel
  • Vicente Guerrero
  • Volantín
  • Zona Centro Tampico
  • Amp. Luis Echeverría
  • Amp. Nuevo Amanecer
  • Amp. Unidad Modelo
  • Amp. Vista Hermosa
  • Arboleda
  • Arenal
  • Armora
  • Choferes
  • Colina Real
  • Colinas San Gerardo
  • Country Club
  • Cumbres
  • Vista Bella
  • El Charro
  • El Ojital
  • Fdo. San Pedro Flores
  • Foviste Chairel 1
  • Foviste Chairel 2
  • Foviste Petrolera
  • Fracc. 7 Leguas
  • Fracc. Berlín
  • Fracc. Colina del Sol
  • Fracc. Diamante
  • Fracc. Esmeralda
  • Fracc. Flamboyanes
  • Fracc. Gema
  • Fracc. La Florida
  • Fracc. Loma Bonita
  • Fracc. Loma Real
  • Fracc. San Pedro
  • Fracc. Secc. 33
  • Fracc. Tancol 33
  • Fracc. Vista Bella Fray Andrés de Olmos
  • Gonzalo García
  • Guadalupe
  • Gustavo Díaz Ordaz
  • Haciendas del Rull
  • Nuevo Amanecer
  • Pensiones Militares
  • Petrolera
  • Plaza Palmas
  • Sierra Morena
  • Tampico
  • Unidad Modelo
  • Universidad Pte.
  • Universidad Sur
  • Villa Los Arcángeles
  • Villa San Pedro
  • Vista Chairel
  • Vista Chairel 2
  • Vista Hermosa
  • Zona Militar
  • Vista Bella
  • Hospital Regional
  • Inf. San Pedro
  • Inf. Arenal
  • Irrigación
  • J.E. Piña I
  • J.E. Piña II
  • J.E. Piña III
  • Luis Echeverría
  • La Bola
  • Laderas Vista Bella
  • Las Violetas
  • Linda Vista
  • Loma Alta
  • Lomas de Champayan
  • Lomas de la Aurora
  • Lomas de Rosales
  • Lomas del Chairel
  • Lomas del Naranjal
  • Los Maestros
  • Manantial
  • Militar
  • Minerva
  • Monte Alegre
  • Nuevo Aeropuerto

Colonias afectadas en Ciudad Madero

  • 1° de Mayo
  • 20 de Noviembre
  • Árbol Grande
  • Arboledas
  • Asunción Avalos
  • Carrillo Puerto
  • Colinas de Universidad
  • Esfuerzo Nacional
  • Estadio
  • Fco. I. Madero
  • Flores Magón
  • Fovisste Arboledas
  • Fracc. Bugambilias
  • Fracc. El Arenal
  • Fracc. El Zapotal
  • Fracc. Estadio 33
  • Fracc. Flamboyanes
  • Fracc. Jacarandas
  • Fracc. Los Castores
  • Fracc. Los Cedros
  • Fracc. Los Nogales
  • Fracc. San Felipe
  • Fracc. Sauces II
  • Fracc. Villa Verde
  • Inf. Los Pinos
  • Inf. Universidad
  • Las Américas
  • Las Conchitas
  • Lázaro Cárdenas
  • Loma del Gallo
  • Los Mangos
  • Los Pinos
  • Mercado 18 de Marzo
  • Militar Las Chacas
  • Monterrey
  • Monteverde
  • Obrera
  • Quetzalcóatl
  • San Juan Bosco
  • Santo Niño
  • Telegrafistas
  • Unidad Nacional

Zona Centro Madero

  • Amp. Cand. Garza
  • Amp. Lienzo Charro
  • Amp. Polvorín
  • Amp. S.A.H.O.P.
  • Amp. Sec. B. Juárez
  • Amp. U. Nacional
  • Bahía de Miramapolis
  • Benito Juárez
  • Candelario Garza del Valle
  • Delfino Reséndiz
  • Emilio Carranza
  • Ferrocarrilera
  • Fovisste Blanco
  • Fracc. 17 de Enero
  • Fracc. Bellavista
  • Fracc. Camichines
  • Fracc. El Polvorín
  • Fracc. Girasoles I
  • Fracc. Girasoles II
  • Fracc. Las Brisas
  • Fracc. Los Naranjos
  • Fracc. Los Robles
  • Fracc. Miramar I
  • Fracc. Miramar II
  • Fracc. Miramar III
  • Fracc. Miramar IV
  • Fracc. Miramar V
  • Fracc. Miramar VI
  • Fracc. Victoria
  • Fracc. Villa del Paraíso
  • Hermenegildo Galeana
  • Hidalgo Ote.
  • Hidalgo Pte.
  • Hipódromo
  • Integración Familiar
  • Joyas Miramapolis
  • La Barra
  • Lienzo Charro
  • Magisterio
  • Miramar
  • Miramar S1
  • Nueva Cecilia
  • Pemex Res. El Bosque
  • Playa Miramar
  • Polvorín
  • Port. Miramar
  • Port. Miramar II
  • Prol. V. Guerrero
  • Puerto Alegre
  • S.A.H.O.P.
  • Sec. B. Juárez
  • Sec. E. Zapata
  • Sec. El Llano
  • Sec. Fco. Villa
  • Sec. F. Velázquez
  • Sec. H. de Nacozari
  • Sec. La Loma
  • Sec. López Mateos
  • Sec. López Portillo
  • Talleres
  • Tinaco
  • Vicente Guerrero

A las 20:00 horas se restablecerá el servicio de agua potable de forma paulatina en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Te recomendamos:

Así era la Ciudad de México en 1985: transporte, vida diaria y edificios que marcaron la época

Ciudad de México

Así era la Ciudad de México en 1985: transporte, vida diaria y edificios que marcaron la época

Caos en San Felipe: tres toros sueltos embisten autos y dejan un herido

Guanajuato

Caos en San Felipe: tres toros sueltos embisten autos y dejan un herido

Claro Sports lanza nueva imagen: así puedes revisar resultados, calendarios y transmisiones en vivo

Deportes

Claro Sports lanza nueva imagen: así puedes revisar resultados, calendarios y transmisiones en vivo

Mujer vestida de enfermera es detenida tras intentar matar a paciente en hospital de Culiacán

Sinaloa

Mujer vestida de enfermera es detenida tras intentar matar a paciente en hospital de Culiacán

Etiquetas: ,