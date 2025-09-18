Corte de agua en más de 200 colonias de Tampico y Ciudad Madero

GENERANDO AUDIO...

Corte de agua en Tamaulipas. Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, más de 200 colonias tendrán corte de agua este 18 de septiembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur).

“Durante este periodo de interrupción, Comapa Sur aprovechará para realizar diversas acciones de modernización y mantenimiento en su infraestructura, como la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortacircuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de La Mezcla”, explicó la dependencia.

Colonias afectadas en Tampico por corte de agua

Águila

Aluadores

Allende

Altavista

Americana

Anáhuac

Aragón

Arcim

Aurora

Azteca

Barandillas

Bellavista

Benito Juárez

Campbell

Cascajal

Chairel

Del Pueblo

Excountry Club

Fracc. Arboledas

Fracc. Jazmín

Fracc. Lag. Del Carp Fracc.

Fracc. Monterrey

Fracc. Paraje Gpe.

Fracc. Primavera Frente

Democrático

Guadalupe Victoria

Hidalgo

Isleta Pérez

Jardín

Laguna de la Carpintero

Lauro Aguirre

Mainero

Martock

Matamoros

Melchor Ocampo

Mercado A. Camacho

Mercado Fco. I Madero

Mercado Gastronómico

Mercado Hidalgo Mercado

Juárez Moctezuma

Morelos

Otomi

Nacional

Peralta

Pescadores

Primavera

Ramos

Reforma

Rodríguez

Rosario

Sauce

Semb. de la Amistad Smith

Santo Niño

Tamaulipas

Tolteca

Trueba

Vergel

Vicente Guerrero

Volantín

Zona Centro Tampico

Amp. Luis Echeverría

Amp. Nuevo Amanecer

Amp. Unidad Modelo

Amp. Vista Hermosa

Arboleda

Arenal

Armora

Choferes

Colina Real

Colinas San Gerardo

Country Club

Cumbres

Vista Bella

El Charro

El Ojital

Fdo. San Pedro Flores

Foviste Chairel 1

Foviste Chairel 2

Foviste Petrolera

Fracc. 7 Leguas

Fracc. Berlín

Fracc. Colina del Sol

Fracc. Diamante

Fracc. Esmeralda

Fracc. Flamboyanes

Fracc. Gema

Fracc. La Florida

Fracc. Loma Bonita

Fracc. Loma Real

Fracc. San Pedro

Fracc. Secc. 33

Fracc. Tancol 33

Fracc. Vista Bella Fray Andrés de Olmos

Gonzalo García

Guadalupe

Gustavo Díaz Ordaz

Haciendas del Rull

Nuevo Amanecer

Pensiones Militares

Petrolera

Plaza Palmas

Sierra Morena

Tampico

Unidad Modelo

Universidad Pte.

Universidad Sur

Villa Los Arcángeles

Villa San Pedro

Vista Chairel

Vista Chairel 2

Vista Hermosa

Zona Militar

Vista Bella

Hospital Regional

Inf. San Pedro

Inf. Arenal

Irrigación

J.E. Piña I

J.E. Piña II

J.E. Piña III

Luis Echeverría

La Bola

Laderas Vista Bella

Las Violetas

Linda Vista

Loma Alta

Lomas de Champayan

Lomas de la Aurora

Lomas de Rosales

Lomas del Chairel

Lomas del Naranjal

Los Maestros

Manantial

Militar

Minerva

Monte Alegre

Nuevo Aeropuerto

Colonias afectadas en Ciudad Madero

1° de Mayo

20 de Noviembre

Árbol Grande

Arboledas

Asunción Avalos

Carrillo Puerto

Colinas de Universidad

Esfuerzo Nacional

Estadio

Fco. I. Madero

Flores Magón

Fovisste Arboledas

Fracc. Bugambilias

Fracc. El Arenal

Fracc. El Zapotal

Fracc. Estadio 33

Fracc. Flamboyanes

Fracc. Jacarandas

Fracc. Los Castores

Fracc. Los Cedros

Fracc. Los Nogales

Fracc. San Felipe

Fracc. Sauces II

Fracc. Villa Verde

Inf. Los Pinos

Inf. Universidad

Las Américas

Las Conchitas

Lázaro Cárdenas

Loma del Gallo

Los Mangos

Los Pinos

Mercado 18 de Marzo

Militar Las Chacas

Monterrey

Monteverde

Obrera

Quetzalcóatl

San Juan Bosco

Santo Niño

Telegrafistas

Unidad Nacional

Zona Centro Madero

Amp. Cand. Garza

Amp. Lienzo Charro

Amp. Polvorín

Amp. S.A.H.O.P.

Amp. Sec. B. Juárez

Amp. U. Nacional

Bahía de Miramapolis

Benito Juárez

Candelario Garza del Valle

Delfino Reséndiz

Emilio Carranza

Ferrocarrilera

Fovisste Blanco

Fracc. 17 de Enero

Fracc. Bellavista

Fracc. Camichines

Fracc. El Polvorín

Fracc. Girasoles I

Fracc. Girasoles II

Fracc. Las Brisas

Fracc. Los Naranjos

Fracc. Los Robles

Fracc. Miramar I

Fracc. Miramar II

Fracc. Miramar III

Fracc. Miramar IV

Fracc. Miramar V

Fracc. Miramar VI

Fracc. Victoria

Fracc. Villa del Paraíso

Hermenegildo Galeana

Hidalgo Ote.

Hidalgo Pte.

Hipódromo

Integración Familiar

Joyas Miramapolis

La Barra

Lienzo Charro

Magisterio

Miramar

Miramar S1

Nueva Cecilia

Pemex Res. El Bosque

Playa Miramar

Polvorín

Port. Miramar

Port. Miramar II

Prol. V. Guerrero

Puerto Alegre

S.A.H.O.P.

Sec. B. Juárez

Sec. E. Zapata

Sec. El Llano

Sec. Fco. Villa

Sec. F. Velázquez

Sec. H. de Nacozari

Sec. La Loma

Sec. López Mateos

Sec. López Portillo

Talleres

Tinaco

Vicente Guerrero

A las 20:00 horas se restablecerá el servicio de agua potable de forma paulatina en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]