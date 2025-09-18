Corte de agua en más de 200 colonias de Tampico y Ciudad Madero
Por trabajos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ciudad Madero y Tampico, Tamaulipas, más de 200 colonias tendrán corte de agua este 18 de septiembre, en un horario de 10:00 a 20:00 horas, informó la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (Comapa Sur).
“Durante este periodo de interrupción, Comapa Sur aprovechará para realizar diversas acciones de modernización y mantenimiento en su infraestructura, como la instalación de bancos de capacitores en media tensión en la subestación principal, la sustitución de cortacircuitos y el montaje de guías de rejillas de protección en el canal de La Mezcla”, explicó la dependencia.
Colonias afectadas en Tampico por corte de agua
- Águila
- Aluadores
- Allende
- Altavista
- Americana
- Anáhuac
- Aragón
- Arcim
- Aurora
- Azteca
- Barandillas
- Bellavista
- Benito Juárez
- Campbell
- Cascajal
- Chairel
- Del Pueblo
- Excountry Club
- Fracc. Arboledas
- Fracc. Jazmín
- Fracc. Lag. Del Carp Fracc.
- Fracc. Monterrey
- Fracc. Paraje Gpe.
- Fracc. Primavera Frente
- Democrático
- Guadalupe Victoria
- Hidalgo
- Isleta Pérez
- Jardín
- Laguna de la Carpintero
- Lauro Aguirre
- Mainero
- Martock
- Matamoros
- Melchor Ocampo
- Mercado A. Camacho
- Mercado Fco. I Madero
- Mercado Gastronómico
- Mercado Hidalgo Mercado
- Juárez Moctezuma
- Morelos
- Otomi
- Nacional
- Peralta
- Pescadores
- Primavera
- Ramos
- Reforma
- Rodríguez
- Rosario
- Sauce
- Semb. de la Amistad Smith
- Santo Niño
- Tamaulipas
- Tolteca
- Trueba
- Vergel
- Vicente Guerrero
- Volantín
- Zona Centro Tampico
- Amp. Luis Echeverría
- Amp. Nuevo Amanecer
- Amp. Unidad Modelo
- Amp. Vista Hermosa
- Arboleda
- Arenal
- Armora
- Choferes
- Colina Real
- Colinas San Gerardo
- Country Club
- Cumbres
- Vista Bella
- El Charro
- El Ojital
- Fdo. San Pedro Flores
- Foviste Chairel 1
- Foviste Chairel 2
- Foviste Petrolera
- Fracc. 7 Leguas
- Fracc. Berlín
- Fracc. Colina del Sol
- Fracc. Diamante
- Fracc. Esmeralda
- Fracc. Flamboyanes
- Fracc. Gema
- Fracc. La Florida
- Fracc. Loma Bonita
- Fracc. Loma Real
- Fracc. San Pedro
- Fracc. Secc. 33
- Fracc. Tancol 33
- Fracc. Vista Bella Fray Andrés de Olmos
- Gonzalo García
- Guadalupe
- Gustavo Díaz Ordaz
- Haciendas del Rull
- Nuevo Amanecer
- Pensiones Militares
- Petrolera
- Plaza Palmas
- Sierra Morena
- Tampico
- Unidad Modelo
- Universidad Pte.
- Universidad Sur
- Villa Los Arcángeles
- Villa San Pedro
- Vista Chairel
- Vista Chairel 2
- Vista Hermosa
- Zona Militar
- Vista Bella
- Hospital Regional
- Inf. San Pedro
- Inf. Arenal
- Irrigación
- J.E. Piña I
- J.E. Piña II
- J.E. Piña III
- Luis Echeverría
- La Bola
- Laderas Vista Bella
- Las Violetas
- Linda Vista
- Loma Alta
- Lomas de Champayan
- Lomas de la Aurora
- Lomas de Rosales
- Lomas del Chairel
- Lomas del Naranjal
- Los Maestros
- Manantial
- Militar
- Minerva
- Monte Alegre
- Nuevo Aeropuerto
Colonias afectadas en Ciudad Madero
- 1° de Mayo
- 20 de Noviembre
- Árbol Grande
- Arboledas
- Asunción Avalos
- Carrillo Puerto
- Colinas de Universidad
- Esfuerzo Nacional
- Estadio
- Fco. I. Madero
- Flores Magón
- Fovisste Arboledas
- Fracc. Bugambilias
- Fracc. El Arenal
- Fracc. El Zapotal
- Fracc. Estadio 33
- Fracc. Flamboyanes
- Fracc. Jacarandas
- Fracc. Los Castores
- Fracc. Los Cedros
- Fracc. Los Nogales
- Fracc. San Felipe
- Fracc. Sauces II
- Fracc. Villa Verde
- Inf. Los Pinos
- Inf. Universidad
- Las Américas
- Las Conchitas
- Lázaro Cárdenas
- Loma del Gallo
- Los Mangos
- Los Pinos
- Mercado 18 de Marzo
- Militar Las Chacas
- Monterrey
- Monteverde
- Obrera
- Quetzalcóatl
- San Juan Bosco
- Santo Niño
- Telegrafistas
- Unidad Nacional
Zona Centro Madero
- Amp. Cand. Garza
- Amp. Lienzo Charro
- Amp. Polvorín
- Amp. S.A.H.O.P.
- Amp. Sec. B. Juárez
- Amp. U. Nacional
- Bahía de Miramapolis
- Benito Juárez
- Candelario Garza del Valle
- Delfino Reséndiz
- Emilio Carranza
- Ferrocarrilera
- Fovisste Blanco
- Fracc. 17 de Enero
- Fracc. Bellavista
- Fracc. Camichines
- Fracc. El Polvorín
- Fracc. Girasoles I
- Fracc. Girasoles II
- Fracc. Las Brisas
- Fracc. Los Naranjos
- Fracc. Los Robles
- Fracc. Miramar I
- Fracc. Miramar II
- Fracc. Miramar III
- Fracc. Miramar IV
- Fracc. Miramar V
- Fracc. Miramar VI
- Fracc. Victoria
- Fracc. Villa del Paraíso
- Hermenegildo Galeana
- Hidalgo Ote.
- Hidalgo Pte.
- Hipódromo
- Integración Familiar
- Joyas Miramapolis
- La Barra
- Lienzo Charro
- Magisterio
- Miramar
- Miramar S1
- Nueva Cecilia
- Pemex Res. El Bosque
- Playa Miramar
- Polvorín
- Port. Miramar
- Port. Miramar II
- Prol. V. Guerrero
- Puerto Alegre
- S.A.H.O.P.
- Sec. B. Juárez
- Sec. E. Zapata
- Sec. El Llano
- Sec. Fco. Villa
- Sec. F. Velázquez
- Sec. H. de Nacozari
- Sec. La Loma
- Sec. López Mateos
- Sec. López Portillo
- Talleres
- Tinaco
- Vicente Guerrero
A las 20:00 horas se restablecerá el servicio de agua potable de forma paulatina en Tampico y Ciudad Madero, Tamaulipas.