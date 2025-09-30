GENERANDO AUDIO...

“Marciano Fest 2025” en Ciudad Madero. Foto: Gobierno de Ciudad Madero

Durante la mañanera número 53, el presidente municipal, Erasmo Gonzales Robledo, presentó ante el público la próxima edición del “Marciano Fest 2025″, que se llevará a cabo del 24 al 29 de octubre del presente año, inspirado en la leyenda ovni de Playa Miramar.

La plaza Gobernadores de Playa Miramar será testigo de esta festividad que tiene por objetivo afianzar la identidad extraterrestre que acompaña las leyendas urbanas y al mismo tiempo fomentar el turismo.

El evento reunirá a familias, curiosos y creyentes del fenómeno Ovni, quienes pueden acudir disfrazados o vestidos con tonos verdes como gesto simbólico.

El edil declaró que durante los días que se realizará el evento se tendrán una serie de actividades en el máximo destino turístico de Tamaulipas, con el fin de que miles de personas visiten la zona para que vivan la experiencia.

“Marciano Fest 2025” en Ciudad Madero: ¿Qué actividades habrá?

Gonzales Robledo indicó que se proyectarán una serie de películas que hablan sobre alienígenas, habrá torneos deportivos (futbol en playa, voleibol en playa), se está buscando lucha libre en playa, concurso de figuras de arena y actividades culturales.

“Este anuncio lo hacemos de la mano con una serie de eventos que van a fomentar la actividad turística en la zona y sin duda nos van a visitar de muchos lugares del país. Esta leyenda urbana crece día con día”, precisó.

El edil relató que esta zona se está convirtiendo en el lugar de atracción para el turismo ufológico e invitó a ver el documental “El enigma extraterrestre”, de Netflix, donde se habla de la playa Miramar.

”Quienes lo puedan ver en esta plataforma digital, véanlo, hay evidencia inclusive que se está investigando, que nos da la oportunidad de que esta leyenda urbana siga posicionándose cada vez más en nuestra playa de Miramar, la playa de todos”

Con el anuncio del “Marciano Fest 2025”, el municipio traza un rumbo creativo que podría posicionarlo como un referente nacional del turismo ufológico.

Más allá de lo insólito del tema, el evento refleja un renovado sentido de pertenencia, participación ciudadana y apropiación del espacio público.

