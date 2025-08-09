GENERANDO AUDIO...

Delegado de la FGR murió en Reynosa. Foto: Cuartoscuro.

Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) asesinado en Reynosa, investigaba a Tania Gisela Contreras López, electa presidenta del Supremo Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tamaulipas.

De acuerdo con documentos de la FGR, fechados el 29 de mayo, y difundidos en redes sociales, había dos carpetas de investigación en contra de Tania Contreras.

Denuncian a Tania Contreras por asociación delictuosa y contrabando

Las denuncias fueron interpuestas por Luis René Cantú Galván, presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Tamaulipas.

La primera carpeta de investigación fue iniciada el 26 de abril de 2025, por el delito de asociaciones delictivas, sancionado con prisión de cinco a 10 años.

La segunda, el 9 de mayo, por el delito de contrabando.

Tania Contreras responde ante señalamientos

Ante la información, Tania Contreras, la electa presidenta del Poder Judicial de Tamaulipas, aclaró que la propia FGR resolvió el no ejercicio de la acción penal, al determinar que no existieron elementos probatorios que sustenten las acusaciones.