Detiene Guardia Estatal en Matamoros a Ezequiel, hijo de “Tony Tormenta”

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Este domingo, elementos de la Guardia Estatal detuvieron en Matamoros, Tamaulipas, a Ezequiel Cárdenas Rivera, identificado como el hijo de Antonio Cárdenas Guillén, alias “Tony Tormenta”.

De acuerdo con la Vocería de Seguridad de Tamaulipas, Cárdenas fue detenido en la colonia Villa España por conducir en estado de ebriedad a bordo de una camioneta, mientras que le aseguraron un arma corta, un cargador y cinco cartuchos.

¿Por qué detuvieron al hijo de “Tony Tormenta”?

Durante sus recorridos de seguridad y vigilancia, elementos de la Guardia Estatal de Tamaulipas detuvieron en la colonia Villa España de Matamoros a Ezequiel “N”, por conducir en estado de ebriedad, y hallándole un arma corta.

Mientras que en el Registro Nacional de Detenciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), destaca que la aprehensión se llevó a cabo a las 12:55 horas de este domingo en la colonia Villa Española, frente a una tienda Oxxo, siendo presentado ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Toda vez que, de acuerdo con reportes periodísticos, la detención del también conocido como “Tormenta Junior” se habría realizado por portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, luego de que durante su detención le fue asegurada un arma corta con un cargador y cinco cartuchos.

Sin embargo, no es la primera vez que Ezequiel “C” es detenido, pues en 2011 fue arrestado en una fiesta en Matamoros durante un operativo de la Marina. En esa ocasión, tenía 23 años y era señalado como uno de los herederos de su padre.

Cárdenas Rivera es hijo de Antonio Cárdenas Guillén, un exlíder del Cártel del Golfo abatido en 2010. También es sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, quien cumple una condena en una prisión de alta seguridad en Estados Unidos. Se le ha señalado como presunto líder de la facción delictiva conocida como Los Escorpiones.