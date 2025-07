Detienen a Guillermo Aguilar, productor agrícola, en Reynosa; lo acusan por bloqueos en protestas del sorgo

GENERANDO AUDIO...

Fue arrestado por elementos federales. Foto: Especial

Guillermo Aguilar Flores, productor agrícola, fue detenido en Reynosa, señalado por bloquear carreteras durante protestas por el precio del sorgo.

Fue arrestado por elementos federales con una orden judicial en su contra. Posteriormente, fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR), donde permanece bajo resguardo.

¿De qué delito se le acusa?

Se le acusa del presunto delito de interrupción de vías generales de comunicación, por las protestas realizadas en San Fernando a inicios de julio.

Durante esas manifestaciones, los productores exigieron precios justos al sorgo y denunciaron falta de apoyos a la comercialización por parte del Gobierno federal.

Desde su detención, Aguilar envió un mensaje: “Me detienen por defender precios justos y un campo productivo. No me rindo”.

La causa penal 160/2025 sigue en curso. Se espera que Guillermo Aguilar sea presentado ante un juez en las próximas horas.

Otras detenciones de líderes campesinos

En Sinaloa, la FGR ejecutó orden de aprehensión contra Felipe Zebada Huerta, líder agrícola y candidato a regidor por Fuerza y Corazón por Sinaloa, en Navolato, acusado de sabotaje por su participación en los bloqueos a Petróleos Mexicanos (Pemex), el 8 de mayo de 2023.

La detención se llevó a cabo en Mazatlán, por elementos de la Agencia Federal de Investigación (AFI) de la FGR, quienes lo pusieron a disposición de la autoridad judicial.

Zebada, productor originario de San Pedro, Navolato, es conocido por su activa participación en diversas protestas y movimientos en favor de la rentabilidad del campo. Ha sido una figura visible en las manifestaciones frente al Palacio de Gobierno y en la reciente toma de la caseta de cobro de Costa Rica, Culiacán.

El 15 de mayo de 2024, fue detenido en Chihuahua, Baltazar Valdez Armentía, líder de la Unión de Campesinos Unidos de Sinaloa, por la toma de Pemex en 2023 y la toma de casetas.

También, en 2016, alrededor de las 19:00 horas, los líderes agrícolas Arnoldo Verdugo, Serapio Vargas y Emilio Gastélum fueron detenidos por la Policía Ministerial del Estado, luego de mantener una manifestación pacífica en el Palacio de Gobierno.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]