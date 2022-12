En Tamaulipas, la colectiva feminista Mujer Manglar exigió la aparición con vida de Cynthia, Yazmín y Danna, tres jóvenes que desaparecieron hace unos días en regiones de la norteña entidad.

En otro fragmento de su mensaje, la colectiva feminista Mujer Manglar exigió a las autoridades que hagan todo lo necesario para localizar con vida a las jóvenes Cynthia, Yazmín y Danna.

Los boletines de localización, que fueron difundidos por la colectiva, indican que las jóvenes desaparecieron en fechas cercanas, tanto Cynthia y Yazmín fueron vistas por última vez el 16 de diciembre; el caso de Danna, la mujer fue vista por última vez el 10 de diciembre.

Tras la desaparición de las jóvenes en Tamaulipas, la colectiva convocó a una marcha este 21 de diciembre del presente año al filo de las 10 de la mañana.

“La única manera de ser escuchadas es saliendo a las calles. Cynthia aún no ha sido localizada y su familia está desesperada. Pero no es solo Cynthia, también es Yazmín y Danna. Por ellas, por todas nos vemos en las calles. Miércoles 21 de diciembre 10:00 am, frente a la Beneficencia Española”.

Colectiva feminista Mujer Manglar