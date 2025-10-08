Enfrentamiento entre militares y civiles en Tamaulipas deja 6 muertos

GENERANDO AUDIO...

Seis personas murieron y tres resultaron heridas tras un enfrentamiento

La Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó que seis personas murieron y tres resultaron heridas tras un enfrentamiento ocurrido la noche del 6 de octubre de 2025 en la carretera Ciudad Mante–Tampico, a la altura del kilómetro 71, en Tamaulipas.

Según el comunicado, los hechos iniciaron cuando una camioneta blanca intentó embestir a un vehículo del convoy militar que se desplazaba por la zona. Ante la amenaza, los soldados realizaron maniobras defensivas y posteriormente usaron sus armas, lo que derivó en el fallecimiento de cinco personas en el lugar. Una más murió durante su traslado al hospital.

Autoridades mantiene operativo en la zona

Las autoridades de seguridad de Tamaulipas continúan trabajando de forma coordinada con la Sedena y corporaciones estatales para realizan de manera exhaustiva las investigaciones correspondientes. Mantienen un despliegue operativo en la zona.

Fiscalía abre investigación por los hechos en Tamaulipas

La SEDENA detalló que los heridos recibieron primeros auxilios y fueron trasladados de forma urgente al Hospital General “Carlos Canseco” en Tampico, donde uno de ellos perdió la vida.

Los hechos fueron notificados de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una carpeta de investigación para determinar las responsabilidades. También la Fiscalía General de Justicia Militar inició su propia indagatoria en el ámbito de su competencia.

Militares implicados son presentados ante la FGR

El personal militar involucrado fue relevado de sus tareas y actualmente se encuentra a disposición de la Fiscalía General de la República, en la ciudad de Tampico, Tamaulipas.

La Secretaría de la Defensa Nacional reiteró su compromiso con el estado de derecho y aseguró mantener una política de cero impunidad, colaborando con las autoridades civiles para el esclarecimiento de los hechos.