Tras la tragedia en la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, estafadores en redes sociales se hacen pasar por representantes de la parroquia para solicitar donaciones a una cuenta bancaria, pero ten cuidado, pues se trata de una estafa.

No caigas en la estafa: se hacen pasar por iglesia de la Santa Cruz

Mediante su cuenta oficial de Facebook, la iglesia de la Santa Cruz en Ciudad Madero, Tamaulipas, alertó a los internautas de que hay cuentas falsas que solicitan dinero para apoyar luego de la tragedia del domingo en donde se desplomó el techo.

“¡Página falsa! Favor de no depositar hasta que se dé el aviso oficial (en esta página). Ayuden a difundir”.

En ese sentido, la iglesia de la Santa Cruz explicó que no cuentan con ninguna cuenta bancaria para recibir donativos. La presunta cuenta bancaria no tiene nombre y piden el dinero a una tarjeta de débito de una institución bancaria de nombre INVEX.

“Aviso oficial. No tenemos ninguna cuenta de apoyo para depositar. Estaremos publicando las cuentas más adelante, pero, por el momento, no estamos pidiendo apoyo a ninguna cuenta. Favor de no depositar”.

En otro mensaje, la parroquia agradeció el apoyo de la comunidad por la ayuda en la tragedia, en donde perdieron la vida 10 personas y 60 personas resultaron heridas.

“No tengo forma de agradecer el apoyo de tantas personas y de los distintos cuerpos de auxilio, la Cruz Roja, la Sedena, la Marina, Protección Civil de las tres ciudades de la zona conurbada y estatal; los cientos de voluntarios que se dieron cita para ayudar; el personal especializado de Marina que vino de la Ciudad de México con nuestros queridos binomios caninos a la Fiscalía, por su expedita atención en los lamentables fallecimientos, a los hospitales de la zona que estuvieron atentos a atender a todos por igual sin distinción, al apoyo de nuestro gobernador Américo Villarreal y de todo su gabinete y del presidente municipal, Abel Oceguera”.

Recuerda que la iglesia no está solicitando donaciones, así que cuidado con las diversas páginas que quieren suplantar la identidad de la parroquia para pedir dinero en Ciudad Madero, Tamaulipas.