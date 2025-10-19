Evacuan a 20 familias por incremento del río Pánuco en Tampico

GENERANDO AUDIO...

Río Pánuco. Foto: Daisy Herrera

En Tampico, Tamaulipas, autoridades municipales evacuaron de manera preventiva a 20 familias de la colonia Vicente Guerrero, ante el incremento de 40 centímetros por encima del nivel crítico del río Pánuco.

Monitoreo permanente del río Pánuco

La Comisión Nacional del Agua y Protección Civil municipal mantienen un monitoreo permanente del afluente, al registrarse un aumento sostenido en su caudal durante las últimas horas.

Las autoridades prevén que la cresta del río se presente a partir de este domingo, por lo que las próximas 40 horas serán determinantes para evaluar riesgos y posibles afectaciones.

Albergues en Tampico y Ciudad Madero

Hasta el momento, se han habilitado cinco albergues en los municipios de Tampico y Ciudad Madero, como medida preventiva para recibir a familias de zonas bajas que pudieran resultar afectadas.

El incremento del nivel del Pánuco está relacionado con las lluvias registradas en cinco estados del país, las cuales alimentan directamente la cuenca y podrían provocar nuevas crecidas en las próximas horas.

Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada, evitar cruzar zonas inundadas y seguir las indicaciones de las autoridades ante el riesgo de desbordamiento en sectores vulnerables.