Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo un encuentro inédito con colectivos de búsqueda, donde refrendó su compromiso de atención y destacó que Tamaulipas es uno de los estados con menos reportes de no localizados en los últimos tres años.

La reunión se realizó en las instalaciones del C3, tras la Mesa de Seguridad. Villarreal estuvo acompañado por el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Hernán De la Garza Tamez; el fiscal general de Justicia, Irvin Barrios Mojica; y el secretario general de Gobierno, Héctor Villegas González.

“Nuestro objetivo es claro: que cada vez haya menos cantidad de personas no localizadas”, dijo el mandatario estatal al recordar que Tamaulipas llegó a ocupar el cuarto lugar nacional, pero que hoy bajó al sexto o séptimo gracias a los esfuerzos de localización.

Reconocen apertura del gobernador

Los colectivos valoraron el gesto de diálogo directo. Silvia Salas Galindo reconoció que, a diferencia de administraciones pasadas, hoy existe apertura:

“En la administración anterior nos dividieron y hasta nos intimidaban con persecuciones judiciales. Nos llamaban las aguas negras de Tamaulipas”, señaló.

Por su parte, María Teresa Molina, de la Unión de Colectivos de Tamaulipas y Buscando tus Pasos, destacó:

“Es el primer gobernador que se sienta con las víctimas. Usted asumió un compromiso y hoy lo cumple”.

Como parte de los compromisos, el gobernador solicitó que los representantes de colectivos se integren a las Mesas Ciudadanas de Seguridad. Además, estos grupos podrán priorizar casos sensibles para recibir atención especializada en temas de salud, educación o apoyos alimentarios.

En la reunión participaron también los subsecretarios Tomás Gloria Requena, Rómulo Pérez Sánchez y Jorge Luis Beas Gámez.

