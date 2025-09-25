GENERANDO AUDIO...

FOTO: Cuartoscuro

Con el compromiso de mejorar la calidad de vida de los tamaulipecos, el DIF Tamaulipas, que preside la doctora María de Villarreal, llevó a cabo la brigada Transformando Familias en la cabecera municipal de Guerrero, acercando servicios integrales de salud, bienestar y trámites gubernamentales a la población de atención prioritaria de la región fronteriza.

Durante la brigada se ofrecieron consultas médicas generales, nutricionales y dentales, atención integral a la salud de la mujer, exámenes de la vista y entrega de lentes, aparatos funcionales y auxiliares auditivos.

Además, se brindaron vacunación, apoyos alimentarios, trámites de Registro Civil y servicios de la Oficina Fiscal, así como gestiones a través de la Subdirección de Atención Ciudadana.

La directora general del Sistema DIF Tamaulipas, Patricia Lara Ayala, recorrió cada uno de los módulos instalados para constatar el trabajo de los equipos y la atención cercana que se brinda a las familias.

“Estamos iniciando en Nueva Ciudad Guerrero, arrancando con esta brigada en la que tanto Gobierno del Estado y el DIF Tamaulipas, juntos, haciendo una fuerza grande, traemos toda una gama de servicios para la ciudadanía de esta región“. dijo Lara Ayala.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Lo más importante, reitero, “es que la gente sepa que estamos cerca de ellos siempre y que todos los servicios se mueven para estar al alcance de quien más lo necesita”,

Las brigadas Transformando Familias continuarán su recorrido por todo el estado, llegando próximamente a San Nicolás, Casas, Soto la Marina, Aldama, Xicoténcatl, Gómez Farías y Matamoros, reafirmando el compromiso del DIF Tamaulipas de impulsar comunidades más saludables, incluyentes y con mejores oportunidades para todas y todos.

En esta jornada participaron todas las direcciones del DIF Tamaulipas, así como dependencias del Gobierno del Estado y del Gobierno de México, uniendo esfuerzos para atender de manera directa a familias de Guerrero, Mier y comunidades vecinas.