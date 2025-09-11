Inaugura Américo la 5ª edición del México Carbon Forum en Tampico

GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas principal generador de energía en el país. FOTO: Especial

El gobernador Américo Villarreal Anaya inauguró en Tampico, Tamaulipas, la 5ª edición del México Carbon Forum, evento que reúne a más de 3 mil asistentes y 170 ponentes para debatir sobre los efectos del cambio climático y el futuro de los mercados de carbono.

Durante su mensaje en el Expo Tampico, Villarreal destacó que Tamaulipas, como principal generador de energía en el país, tiene la obligación de actuar y aprovechar el conocimiento científico para mitigar emisiones y avanzar hacia un desarrollo sostenible.

El mandatario aseguró que el estado busca ser punta de lanza en la mitigación del cambio climático, al participar activamente en foros internacionales que permiten compartir experiencias y fortalecer la acción climática.

“Como seres humanos responsables, debemos contribuir con ciencia y tecnología para reducir este exceso de emisiones”, afirmó.

En representación de la SEMARNAT, José Luis Samaniego señaló que la encomienda de la presidenta Claudia Sheinbaum es avanzar hacia una república con basura cero, donde todos los sectores trabajen en conjunto para fortalecer el Sistema Nacional de Cambio Climático.

El ministro consejero de la Unión Europea, Javier Arribas, resaltó que este foro se ha consolidado como un espacio clave de cooperación internacional y celebró que se aborden temas como la transparencia, la gobernanza y la transición justa frente al cambio climático.

La secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karina Saldívar, afirmó que el foro no es solo un encuentro académico, sino un espacio vivo de diálogo y construcción colectiva.

Agregó que, con el Plan Estatal de Desarrollo 2022–2028, se impulsa la economía circular, las energías renovables y un crecimiento urbano ordenado.

En la bienvenida, la alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, reiteró el compromiso del municipio con acciones que reduzcan la huella de carbono y fortalezcan el cuidado del medio ambiente.

