Inicia Tamaulipas nueva era de legalidad y justicia: Américo

Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas. Foto: Especial

En un acto histórico, el gobernador Américo Villarreal Anaya encabezó la toma de protesta de 147 jueces y magistrados que integran el nuevo Poder Judicial del Estado, elegido por voto directo y secreto de la ciudadanía. Este evento marca el inicio de una nueva etapa de legalidad y justicia en Tamaulipas.

Ceremonia en Tamaulipas

Durante la ceremonia, el mandatario destacó que esta transformación busca que la ley y la justicia se complementen, afirmando que “la ley sin justicia es opresión”. El evento contó con la presencia de los tres Poderes del estado, todos con legitimidad democrática.

La magistrada presidenta electa del Supremo Tribunal de Justicia, Tania Gisela Contreras López, aseguró que el nuevo Poder Judicial se regirá por los principios de independencia, imparcialidad y responsabilidad, y que se combatirá la corrupción sin titubeos, garantizando que ningún acto corrupto quedará impune.

Por su parte, el diputado Humberto Prieto Herrera subrayó que la legitimidad otorgada por el pueblo implica una obligación multiplicada para servir con equidad y vocación de justicia.