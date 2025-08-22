4 víctimas de la masacre de San Fernando no han sido identificadas

GENERANDO AUDIO...

72 migrantes asesinados en San Fernando. Foto: Cuartoscuro

Han pasado 15 años desde la masacre de San Fernando, en Tamaulipas, donde 72 migrantes fueron ejecutados por integrantes de Los Zetas. El hallazgo ocurrió en agosto de 2010 sigue siendo una herida abierta para los familiares de las víctimas, quienes continúan denunciando impunidad y falta de justicia por parte de las autoridades mexicanas y de sus países de origen.

Migrantes asesinados, en espera por justicia

Doña Guillermina, familiar de una de las víctimas, contó a Unotv.com que el proceso para repatriar los restos de su nuera Nancy y otros cuatro guatemaltecos fue un viacrucis marcado por negligencias.

“Cuando entregaron los cuerpos sólo venía escrito de cuántos balazos habían muerto, cómo estaban amarrados y vendados de los ojos”. Guillermina, familiar de víctima de Masacre de San Fernando

El caso estuvo lleno de irregularidades. Hubo familias que recibieron ataúdes con restos equivocados, e incluso se denunciaron casos donde dentro de los féretros había piedras o arena.

A pesar de la magnitud del crimen, las investigaciones de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) sólo han llevado a prisión a dos personas, sin que se les vincule directamente con la masacre.

Reparación del daño pendiente

De acuerdo con la Fundación para la Justicia, hasta ahora no se ha logrado una reparación integral del daño para todas las familias. Aunque la CNDH emitió una recomendación en 2013, en muchos casos las víctimas no han recibido la compensación que les corresponde.

En 2024, catorce años después de los hechos, aún había nueve víctimas sin identificar.

Ese mismo año, tras nuevas exhumaciones, se confirmó la identidad de cuatro guatemaltecos y un brasileño. Sin embargo, todavía cuatro cuerpos permanecen sin nombre.

“Hemos perdido la esperanza”

Los familiares denuncian que las autoridades mexicanas y centroamericanas han evadido responsabilidades.

“Hemos perdido las esperanzas con la justicia de México”. Guillermina, familiar de víctima de Masacre de San Fernando

La periodista Marcela Turati advirtió que las víctimas siguen sin ser escuchadas y que la clase política ha cerrado filas para no asumir responsabilidades.

“Las víctimas siguen hablando desde el fondo del mar, donde nadie escucha. La clase política se ha blindado para no escuchar a las víctimas para que no manchen su investidura”. Marcela Turati, periodista

A 15 años de la matanza de San Fernando, la impunidad continúa siendo la constante, mientras familias enteras aún esperan verdad, justicia y reparación.