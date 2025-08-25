México y Texas impulsan ampliación y construcción de puentes internacionales para fortalecer el comercio

GENERANDO AUDIO...

Foto: Especial

En Texas, la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, y el alcalde Víctor Treviño encabezaron una reunión binacional donde se dieron a conocer los avances del Proyecto de Ampliación del Puente del Comercio Mundial, considerado estratégico para el comercio entre México y Estados Unidos.

La obra contempla la construcción de ocho casetas de peaje nuevas, ocho carriles adicionales hacia el norte, dos carriles más en el cuerpo actual y cuatro portales “Multi-Energy” de CBP. A ello se suma la conclusión de obras en el Libramiento Mex II, con una inversión global superior a mil 400 millones de pesos.

En 2024, el comercio bilateral alcanzó 840 mil millones de dólares, de los cuales 339 mil millones pasaron por Laredo, lo que reafirma a este puerto como el cruce número uno en valor de mercancías.

Se prevé que los procesos de licitación comiencen en 2026 y que para 2028 la ampliación esté en operación, con el objetivo de agilizar flujos, reducir tiempos logísticos y dar mayor certeza a las empresas.

Acuerdan impulsar un nuevo puente internacional entre Mier y Roma

En Ciudad Mier, Tamaulipas, el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunió con el mayor de Roma, Texas, Jaime Escobar Jr., con quien acordó trabajar en una agenda binacional para la construcción de un nuevo puente internacional que conecte ambas localidades.

Escobar Jr. calificó la obra como un proyecto largamente esperado y resaltó la disposición del gobierno de Tamaulipas para avanzar en los estudios de impacto ambiental y el proyecto ejecutivo.

El gobernador Villarreal destacó que este nuevo cruce, junto con la presencia de la Agencia Nacional de Aduanas (ANAM) y la construcción de 15 Estaciones Seguras en la frontera, detonaría el desarrollo económico de la región y fortalecería la relación binacional.

“Lo apoyamos y respaldamos este gran proyecto binacional”, señaló Villarreal.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]