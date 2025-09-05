Muere menor durante ataque armado en la San Fernando-Reynosa, 2 personas más resultaron heridas

GENERANDO AUDIO...

Una menor falleció y dos personas fueron halladas con lesiones de arma de fuego, en la carretera Reynosa-San Fernando, en el municipio de Reynosa, informó la Vocería de Seguridad Tamaulipas.

Asimismo, la Fiscalía estatal agregó que ya se investigan los hechos en los que la pareja resultó lesionada y la menor perdió la vida, sin que se dieran detalles sobre la relación de las tres personas ni sus identidades.

¿Qué pasó en Reynosa, Tamaulipas?

Este jueves, la Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que, mientras realizaban recorridos sobre la carretera Reynosa-San Fernando, a la altura de la avenida Santa Fe, elementos de seguridad hallaron a un hombre y a una mujer con lesiones por arma de fuego, así como a una menor muerta.

Agregó que de inmediato se activaron los protocolos de auxilio y se solicitó el apoyo de unidades médicas para brindar atención a las víctimas, luego de que sus heridas no eran de gravedad.

Mientras que, por su parte, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) apuntó a través de sus redes sociales que investiga los hechos en los que lamentablemente una persona menor de edad perdió la vida, mientras que dos más resultaron heridas.

Toda vez que las autoridades mantienen los recorridos de seguridad permanentes en la zona, mientras continúan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.