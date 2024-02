“¿Por qué tratan a las personas así?”: discriminan a familia en Cinemex de Matamoros; golpearon al padre por ir sucio

El incidente fue en Tamaulipas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En Matamoros, Tamaulipas, la historia del señor Fernando se viralizó tras acudir a una plaza para entrar a un Cinemex. Los trabajadores de la cadena lo discriminaron a él y a su familia.

Discriminan a hombre y su familia en Tamaulipas

El video cobró relevancia en las redes por su contenido. El señor, de nombre Fernando Martínez, describió el momento del suceso.

“Yo iba a llevar a mi familia al Cinemex, el detalle es que yo andaba un poco cochino, ya que salí del trabajo. En Cinemex le dije a mi señora que comprara los boletos. (Al llegar al lugar) me dieron ganas de ir al baño. Es entonces cuando me aborda un trabajador del Cinemex y me dice que no podía ingresar. Supongo que por la forma en que iba vestido, a lo mejor olía mal”.

En otro fragmento del video que se viralizó, el señor Fernando relató la manera en la que lo trataron los empleados de la cadena. Además, aseguró que lo golpearon.

“Le comenté que mi señora estaba comprando los boletos, luego él forcejeó conmigo y es cuando me da un codazo en la frente y luego una cachetada. Le digo que le hable a la gerente, llegó una mujer y me dice que no puedo ingresar al baño”.

El señor originario de Tamaulipas no supo por qué lo trataron así. Aseguró que se sintió discriminado

“No sé cuál sea el motivo de ellos o por qué traten así a las personas. Simplemente, porque uno va sucio, lo discriminan, no sé. Mis hijos tienen 7, 8 y la más grande 12. Dos de ellos vieron (cuando personal del cine me golpeó)”.

El señor exigió una disculpa pública por parte de los trabajadores, pues el hecho no puede pasar desapercibido.

“(Quiero) que el empleado y la gerente de Cinemex se disculpen, de lo contrario procederé de manera legal. Lo hicieron delante de los hijos de la familia, imagínese qué es lo que harán. Creo que a mis hijos les traerá consecuencias psicológicas”.

Reacción al video viral de Tamaulipas en el que discriminan en un Cinemex

Tras el video, la cadena Cinedot busca al señor Fernando para regalarle un año de cine gratis

“Hace unas horas se hizo viral el video de Fernando, donde cuenta que otra cadena de cine lo rechazó de una pésima forma, esto debido a su vestimenta. Nos gustaría localizarlo, y regalarle a él y a su familia un año de cine gratis. ¡Ayúdenos a compartir el post para que llegue hasta él!”.

Pese a la anterior, la cadena borró el mensaje. Al entrar a sus redes ya no se puede visualizar, pero hay capturas de pantalla que lo constatan.