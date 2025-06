¿Qué fue eso? Aparece extraña luz verde en el cielo de Tampico, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

En Tampico, una luz verde se presentó en el cielo. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Tampico, Tamaulipas, una luz de color verde se presentó en el cielo la madrugada del 23 de junio, lo que causó curiosidad entre los internautas y testigos del extraño suceso.

¿Qué fue esa luz verde en Tampico, Tamaulipas?

El usuario de Facebook, Christian Rodríguez, publicó una foto en donde se observa una luz en de color verde durante la madrugada. La imagen parece un estilo de nube; sin embargo, causó mucha controversia en redes.

Posteriormente, compartió un video en donde indica que no encontraba una explicación creíble de la luz verde, pues, dijo que pudo ser la quema de un transformador de energía eléctrica hasta la visita de ovnis (objetos voladores no identificados).

La imagen desató todo tipo de teorías en Tampico, Tamaulipas, las cuales fueron:

“Eso yo lo vi en Dragón Ball Z, la saga de Broly”

“Se están abriendo los portales hacia otros mundos”

“Si no es un transformador, esos destellos indican que viene una tormenta”

“El proyecto blue beam”

“Son los misiles que mandó Altamira a Tampico”

“Es un láser”

No se sabe exactamente qué era la luz verde en Tampico, pero sí desató muchos comentarios entre usuarios de Facebook.

¿Ovnis?

Un ovni es cualquier objeto o luz en el cielo que no puede identificarse fácilmente. No significa necesariamente que sea una nave extraterrestre, sólo que no se ha podido explicar con certeza su origen.

México es uno de los países con más avistamientos en América Latina. Lugares con reportes frecuentes: Tepoztlán (Morelos), Zona del Silencio (Durango), el Ajusco (CDMX) y Tampico (Tamaulipas).

La mayoría de los científicos pide cautela. Muchos avistamientos tienen explicaciones como globos, drones, fenómenos atmosféricos o errores de percepción.

Desde hace más de 50 años, Tamaulipas mantiene viva la idea de que la zona es defendida por ovnis porque se piensa que estos impiden que los ciclones azoten el territorio.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]