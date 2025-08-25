Reabren caso del “Mijis” con audiencia en Nuevo Laredo

GENERANDO AUDIO...

Pedro César Carrizales, más conocido como el “Mijis”. Foto: Cuartoscuro

Reabren la investigación por la muerte de Pedro César Carrizales, más conocido como el “Mijis”, en Tamaulipas. Un juez de amparo ordenó retomar las diligencias.

La audiencia se llevará a cabo este lunes 25 de agosto, a las 9:30 de la mañana, en el Tribunal de Justicia de Nuevo Laredo.

La activista Frida Guerrera confirmó en redes sociales que viajó desde San Luis Potosí hasta Tamaulipas bajo resguardo de la Guardia Nacional.

“Les comento que sí nos acompañó durante el trayecto de San Luis Potosí hasta acá, hasta Nuevo Laredo, la Guardia Nacional. Estuvimos haciendo cambios, pero siempre acompañados de dos unidades”, Frida Guerrera, activista.

Desaparición y muerte del Mijis

El Mijis fue reportado como desaparecido en enero de 2022, mientras viajaba por carretera en Tamaulipas. Semanas después, las autoridades informaron que había muerto en un accidente automovilístico.

Sin embargo, la familia rechazó esa versión y denunció inconsistencias en los peritajes. Tras varios recursos legales, un juez federal determinó reabrir la investigación para esclarecer los hechos y revisar todas las líneas posibles.

Los familiares agradecieron el respaldo de la sociedad y reiteraron que seguirán buscando justicia, porque aseguran que aún no existe una conclusión razonable sobre la muerte del Mijis.

