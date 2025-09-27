Retiene Estados Unidos a diputado y exalcalde de Matamoros al intentar cruzar a Texas

GENERANDO AUDIO...

La frontera de Tamaulipas vuelve a colocarse en el centro de la noticia. El diputado federal y exalcalde de Matamoros, Mario López, fue retenido en las oficinas de migración del “puente viejo” Matamoros–Brownsville.

Mario López, conocido como la “Borrega”, es una figura política con peso en la región. Gobernó Matamoros en dos periodos consecutivos y actualmente ocupa un escaño en la Cámara de Diputados.

Su retención en migración ocurre en un momento clave: Estados Unidos ha endurecido la revisión de visas a políticos mexicanos. En los últimos meses, se han reportado cancelaciones y restricciones que alcanzan a alcaldes, diputados y exfuncionarios, principalmente de Tamaulipas y estados fronterizos.

Sin embargo, no se ha precisado la causa, toda vez que el gobierno estadounidense ha puesto bajo la lupa a figuras relacionadas con decisiones políticas y administrativas que generan sospechas de posibles irregularidades.

Con esto, Mario López se convierte en el primer diputado tamaulipeco en enfrentar esta situación, lo que abre interrogantes sobre las repercusiones políticas que podría tener dentro y fuera del país, toda vez que por el momento la información oficial es limitada.