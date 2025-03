Reynosa, bajo el agua: lluvias dejaron casas destruidas; continúa suspensión de clases

Reynosa, municipio del estado de Tamaulipas, enfrenta una de sus peores tragedias. Las lluvias torrenciales han sumergido la ciudad fronteriza, dejando a decenas de familias atrapadas en sus techos, sin agua, sin luz y con el temor de perderlo todo.

No es la primera vez que Patricia sufre una inundación. Ha vivido en distintas zonas, y en cada una ha visto cómo el agua se lo lleva todo.

“Es triste, ya llevo cinco inundaciones. Primero viví en Las Delicias y ahí tuve dos. Luego me fui a Poza Rica y me tocó el huracán de hace tres años. Ahora me vine para acá y, mire, otra vez. He quedado siempre en ceros. Y nunca me han dado ni un apoyo, ¿eh? Nunca, ni un apoyo”.