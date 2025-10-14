Río Pánuco, al límite: suspenden clases en Tamaulipas por riesgo

| 13:32 | Daisy Herrera | Uno TV | Tamaulipas
Protección Civil revisa la zona. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

En el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, la situación se mantiene crítica; el río Pánuco se encuentra a sólo 4 centímetros de desbordarse, lo que ha encendido las alertas en toda la zona conurbada y ha causado la suspensión de clases.

Autoridades de Protección Civil realizan patrullajes constantes en Tampico y Ciudad Madero, mientras preparan albergues ante posibles evacuaciones. El nivel del agua ha aumentado de forma preocupante debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Suspenden clases por aumento de río Pánuco en Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases presenciales en 80 escuelas, afectando a más de 460 alumnos, quienes ahora reciben sus lecciones en línea.

Por su parte, la Capitanía de Puerto evalúa suspender los cruces en lancha entre Tampico, Ciudad Madero y Pueblo Viejo, Veracruz, medida que impactaría a más de 10 mil usuarios diarios.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Por qué comparan las inundaciones en Veracruz con el huracán Otis en Guerrero?]

Equipos de bombeo trabajan para drenar el exceso de agua acumulada, mientras la vigilancia permanece activa en el río Pánuco y la Laguna del Carpintero.

Hasta el momento no se ha registrado desbordamiento, pero las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta y seguir las recomendaciones oficiales.

