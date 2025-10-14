Río Pánuco, al límite: suspenden clases en Tamaulipas por riesgo

GENERANDO AUDIO...

Protección Civil revisa la zona. Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

En el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, la situación se mantiene crítica; el río Pánuco se encuentra a sólo 4 centímetros de desbordarse, lo que ha encendido las alertas en toda la zona conurbada y ha causado la suspensión de clases.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia

Autoridades de Protección Civil realizan patrullajes constantes en Tampico y Ciudad Madero, mientras preparan albergues ante posibles evacuaciones. El nivel del agua ha aumentado de forma preocupante debido a las intensas lluvias registradas en los últimos días.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento

Suspenden clases por aumento de río Pánuco en Tamaulipas

La Secretaría de Educación de Tamaulipas suspendió las clases presenciales en 80 escuelas, afectando a más de 460 alumnos, quienes ahora reciben sus lecciones en línea.

Por su parte, la Capitanía de Puerto evalúa suspender los cruces en lancha entre Tampico, Ciudad Madero y Pueblo Viejo, Veracruz, medida que impactaría a más de 10 mil usuarios diarios.

[NO TE VAYAS SIN LEER: ¿Por qué comparan las inundaciones en Veracruz con el huracán Otis en Guerrero?]

Equipos de bombeo trabajan para drenar el exceso de agua acumulada, mientras la vigilancia permanece activa en el río Pánuco y la Laguna del Carpintero.

Hasta el momento no se ha registrado desbordamiento, pero las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta y seguir las recomendaciones oficiales.