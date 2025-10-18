GENERANDO AUDIO...

Desde Tampico, Tamaulipas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el Gobierno de México monitorea el crecimiento del Río Pánuco, el cual, hasta el momento, no representa riesgo para la población.

“Hasta ahora no hay riesgo, pero es importante mantener el monitoreo de la zona lagunar y del nivel del Pánuco aquí, cerca de Tampico, para poder estar alerta en los siguientes días si pudiera haber un aumento en el nivel”, indicó la mandataria en un mensaje publicado en sus redes sociales.

Durante su visita, la presidenta estuvo acompañada por el general Juan José Gómez Ruiz, comandante de la IV Región Militar, y por el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Jesús Adolfo Amparán Hernández.

El río alcanza su punto máximo y comienza a descender

El gobernador Américo Villarreal Anaya informó que, conforme a los reportes de Protección Civil, el río Pánuco ya alcanzó su nivel máximo en la estación hidrométrica de Las Adjuntas, cerca de la comunidad de Tamuín, y actualmente se encuentra en descenso.

Detalló que las zonas bajas ya se encuentran alertadas y que los presidentes municipales trabajan de manera coordinada con dependencias federales y estatales para atender cualquier eventualidad.

Preparan albergues y suministros ante posibles emergencias

El mandatario estatal explicó que se han habilitado albergues con suministros suficientes en caso de que sea necesario desplazar a la población. Las labores de vigilancia y prevención se realizan de manera conjunta entre Protección Civil, la Defensa Nacional, la Marina y la Guardia Nacional.

Por ahora, las autoridades mantienen el llamado a la población de Tamaulipas y Veracruz a permanecer atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de las autoridades locales ante cualquier cambio en el comportamiento del río o de las lluvias.