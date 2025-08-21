A 15 años, la masacre de migrantes en San Fernando sigue impune

GENERANDO AUDIO...

La masacre de migrantes en San Fernando sigue en la impunidad. Foto: Cuartoscuro

El 22 de agosto de 2010, en San Fernando, Tamaulipas, fueron hallados 72 migrantes asesinados dentro de una bodega abandonada. Se trataba de 58 hombres y 14 mujeres provenientes de Guatemala, Honduras, El Salvador, Ecuador, Brasil e India, todos con los ojos vendados y un tiro de gracia en la cabeza.

A 15 años de la tragedia, el caso sigue en la impunidad.

La masacre de migrantes que estremeció a San Fernando

De acuerdo con los testimonios, los migrantes fueron secuestrados en la carretera 101 por Los Zetas, grupo armado ligado al Cártel del Golfo. Los sobrevivientes relataron que eran obligados a pagar dinero o integrarse a sus filas. Quienes se negaban eran torturados y ejecutados.

Entre las víctimas estaba Nancy, una joven guatemalteca de 23 años que partió junto a su padre y su hermano. Antes de salir, prometió a su hija de 5 años que regresaría con una bicicleta como regalo.

“Cuando la nena empezó a llorar, que agarró su maletín, le dijo, no llore mamá, porque me voy a ir a ganar para comprarle la bicicleta que usted quiere, agarró camino y se fue”. Guillermina, familiar de víctima de Masacre de migrantes en San Fernando

Tres días después de su última llamada, su familia recibió la noticia del hallazgo.

Testimonios de sobrevivientes y familiares

Un migrante que logró escapar dio aviso a la Marina, que descubrió los cuerpos en el ejido El Huizachal. La noticia recorrió el mundo y evidenció el control criminal en las rutas migratorias.

“Estamos hablando de un modus operandi imposible de ejecutar sin la complicidad de las instituciones públicas”. Mario Patrón, defensor de derechos humanos

Por su parte, Marcela Turati, periodista que investigó el caso, documentó cómo los grupos criminales detenían autobuses en San Fernando para bajar a migrantes y desaparecerlos entre 2010 y 2012.

“Primero fue en 2010 y 11 y 12 muy intensivo que frenaban y bajaban gente a colectivos a hombres jóvenes juntos, los bajaban y los desaparecían en San Fernando o en varias partes de la ruta, no los dejaban llegar a Matamoros o a Reynosa”. Marcela Turati, periodista

15 años después, sin justicia

A pesar del impacto internacional, la masacre de San Fernando sigue sin resolverse judicialmente. Los familiares de las víctimas continúan enfrentando un viacrucis para obtener justicia y reconocer los cuerpos.

