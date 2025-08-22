Saquean jardín de niños 6 veces en una semana de Ciudad Victoria

GENERANDO AUDIO...

En Ciudad Victoria, Tamaulipas, un jardín de niños fue saqueado en seis ocasiones en menos de una semana, poniendo en riesgo el inicio de clases para más de 80 alumnos.

El plantel afectado es el jardín de niños Club Rotaract, ubicado en la colonia Ampliación Linda Vista, donde delincuentes robaron aires acondicionados, cableado, cámaras de seguridad, focos y materiales educativos.

“Tenemos esa situación. Bueno, pues lamentable, hay unas escuelas que han sido robadas tres veces, cuatro veces. Por eso llevamos la disuasión, llevamos la torreta o la cámara para disuadirlos”

Juan Vital Román Martínez / titular del CREDE Victoria

La serie de robos dejó prácticamente inservibles las instalaciones, amenazando con impedir el regreso a clases del próximo ciclo escolar.

Directivos denunciaron en redes sociales que los ladrones “dejaron el jardín vacío” y exigieron mayor vigilancia para frenar los atracos que mantienen en incertidumbre a la comunidad escolar.

De acuerdo con las denuncias públicas, los saqueos ocurrieron entre el 14 y el 20 de julio. Y es que, en cada revisión, se descubrieron nuevos faltantes dentro del plantel.

Al respecto, el secretario de Educación en Tamaulipas, Miguel Ángel Valdez, anunció una nueva estrategia para vigilar las escuelas.

“Vamos a conectar más cámaras, o al C5 o al C4, estamos en ese esquema. Porque el último que se logró capturar aquí en Victoria, de la escuela Francisco Madero, si no recuerdo mal, fue a través de una cámara que la directora mandó el video a seguridad pública y dieron con él”

Miguel Ángel Valdez / secretario de Educación Tamaulipas

Por los hechos, las autoridades educativas confirmaron que ya se interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas para iniciar las investigaciones y dar con los responsables.