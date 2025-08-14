Se dan con todo: comerciantes y policías pelean en Ciudad Madero

GENERANDO AUDIO...

En Ciudad Madero, comerciantes se enfrentaron con policías. Foto: Gettyimages

En Ciudad Madero, Tamaulipas, un enfrentamiento entre comerciantes de mercados rodantes y elementos de seguridad dejó una mujer embarazada golpeada, detenidos y fuertes señalamientos contra el alcalde Erasmo González Robledo.

¿Qué se sabe de la pelea en Ciudad Madero, Tamaulipas?

Los hechos ocurrieron cuando vendedores intentaban instalarse en la colonia Lucio Blanco y fueron impedidos por elementos de la Guardia Estatal. Testigos señalan que la negativa de las autoridades a permitir el comercio en la zona, sumada a la falta de diálogo, detonó el enfrentamiento.

“Regrésanos a la chica trabajadora, porque ella viene a ganarse el día, vete por la gente que roba, no trabajadores. La muchacha embarazada que te llevaste. Todos somos testigos”, dijo una de las comerciantes a un policía.

El saldo preliminar es de, al menos, cuatro detenidos, entre ellos, la mujer embarazada que fue golpeada. Comerciantes acusan uso excesivo de la fuerza por parte de autoridades municipales y estatales.

“Así como el pueblo votó por Erasmo, queremos que Erasmo nos haga caso al pueblo, por favor”, explicó un comerciante.

Los comerciantes advierten que podrían registrarse nuevas manifestaciones en Ciudad Madero si no hay una respuesta favorable a sus demandas.

