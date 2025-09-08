Sheinbaum promete todo su apoyo a Tamaulipas: anuncia tren y más obras

GENERANDO AUDIO...

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo visitó Ciudad Victoria, Tamaulipas, donde reiteró su apoyo al gobernador Américo Villarreal Anaya y reconoció su trabajo para el bienestar de la población. Durante el evento La Transformación Avanza en Tamaulipas, frente a más de 10 mil personas en el Polyforum, la mandataria aseguró que su gobierno respaldará con obras e inversiones la consolidación de la transformación en la entidad.

“Muchas gracias, Américo, por tu entrega y convicción. Felicidades por el gran trabajo que estás haciendo”, expresó Sheinbaum en el marco de su primer informe de Gobierno, que recorre los 32 estados del país.

Primer informe de presidenta en Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal destacó que, por primera vez en la historia de México, una presidenta rinde informe en Tamaulipas. Agradeció el apoyo recibido y señaló que el estado ha logrado avances importantes en la reducción de la pobreza, sobre todo en pobreza extrema.

“En Tamaulipas estamos convencidos de los principios de la Cuarta Transformación, porque cada esfuerzo cobra sentido al dar a la sociedad mejores niveles de bienestar”, afirmó.

Tren, hospitales y programas sociales en Tamaulipas

Sheinbaum anunció el inicio de la construcción del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo, así como la inauguración de la Agencia Nacional de Aduanas en Nuevo Laredo este mes.

También informó sobre el nuevo puente internacional, la carretera Ciudad Valles–Tampico, la tecnificación de distritos de riego y varios hospitales del IMSS e ISSSTE en la entidad.

En infraestructura hidráulica, destacó la inversión de 9 mil millones de pesos, con obras como la segunda línea del acueducto Victoria, que beneficiará a 350 mil habitantes de la capital.

En vivienda, se proyecta la construcción de 75 mil nuevas casas, además de la reducción de deudas del INFONAVIT y FOVISSSTE para miles de familias.

Respecto a los Programas de Bienestar, la presidenta detalló que 1.1 millones de tamaulipecos reciben apoyos con una inversión de más de 22 mil millones de pesos.

Entre los beneficiarios hay adultos mayores, personas con discapacidad, estudiantes, pescadores y productores agrícolas.

Antes de concluir, Sheinbaum adelantó que este año 92 mil mujeres de 60 a 64 años accederán a la Pensión Mujeres Bienestar, mientras que más de 127 mil alumnos de secundaria contarán con la beca Rita Cetina.