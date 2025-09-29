Sujeto golpea con un bat a adulto mayor en Ciudad Madero, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

En Tamaulipas, un sujeto golpeó a un adulto mayor. Foto: Gettyimages/Ilustrativa

En Ciudad Madero, Tamaulipas, un sujeto agredió a un adulto mayor tras un conflicto vial. De acuerdo con testigos, el presunto agresor reaccionó luego de que una mujer, supuestamente su pareja, fuera confrontada por otra persona.

¿Qué se sabe de la agresión en Ciudad Madero, Tamaulipas?

En las imágenes difundidas por usuarios como @QuePocaMadre_Mx, se observó a varias personas discutiendo. Instantes después, un sujeto con un bat en la mano golpeó al adulto mayor, quien cayó al suelo.

La agresión se registró en Ciudad Madero, Tamaulipas, el pasado 27 de septiembre.

Medios locales señalaron que el conflicto comenzó por un problema vial, ya que la mujer del agresor, presuntamente, se estacionó en un lugar prohibido y fue encarada por otros ciudadanos.