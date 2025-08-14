Tamaulipas gestiona con Banobras recursos para infraestructura

GENERANDO AUDIO...

Los recursos que se obtengan serán para obras. Foto: Gobierno de Tamaulipas

El gobernador Américo Villarreal Anaya sostuvo una reunión de trabajo con el director general del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), Jorge Mendoza Sánchez, en la que se acordaron lineamientos para destinar recursos a proyectos estratégicos de infraestructura en Tamaulipas.

Buscan impulsar obras clave en Tamaulipas

Durante el encuentro se discutió el respaldo financiero para la ampliación del Puente Tres de Nuevo Laredo, el mejoramiento de la infraestructura carretera en el estado y la consolidación de obras en marcha en el Puerto del Norte, en Matamoros, que recién inició operaciones.

Obras fortalecerán el desarrollo de Tamaulipas

El gobernador estuvo acompañado del secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda, y del director de la API Tamaulipas, Gustavo Guzmán, quienes expusieron a detalle los proyectos, los cuales son considerados de gran importancia para fortalecer el desarrollo económico del estado.

