Actividades primarias. Foto: Gobierno de Tamaulipas.

De acuerdo con estadísticas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el primer trimestre de 2025, las actividades primarias que comprenden el sector agrícola, la cría y exportación de animales, el aprovechamiento forestal y la pesca, registraron en Tamaulipas un incremento del 24.3%, posicionando a la entidad en el primer lugar a nivel nacional.

Así lo dio a conocer el secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura, Antonio Varela Flores, quien destacó que este resultado refleja el esfuerzo conjunto de las y los productores, el trabajo coordinado con los diferentes niveles de gobierno y las políticas públicas implementadas para impulsar el desarrollo del sector.

Secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura. Foto: Gobierno de Tamaulipas.

Repunte en Tamaulipas contribuyen a generación de empleos

Varela Flores subrayó que el repunte de las actividades primarias con un incremento del 24.3% no solo fortalece la economía del estado, sino que también contribuye a la generación de empleos y al abastecimiento de alimentos de calidad para el mercado nacional e internacional.

“Este logro es muestra de que Tamaulipas tiene un enorme potencial productivo y que, con trabajo constante, innovación y apoyo a nuestros productores, podemos seguir avanzando hacia un campo más competitivo y sustentable”, afirmó.

El funcionario reiteró el compromiso del gobierno del Estado de seguir respaldando al sector primario con programas de capacitación, asistencia técnica, financiamiento e infraestructura, con el objetivo de mantener el liderazgo de Tamaulipas en la producción y aprovechamiento de los recursos naturales.