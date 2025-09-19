GENERANDO AUDIO...

Foto: Gob. de Tamaulipas

El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, participó este viernes en la sesión del Comité Nacional de Emergencias, como parte del Segundo Simulacro Nacional 2025, ejercicio preventivo que buscó fortalecer la cultura de la prevención en todo el país.

Acompañado por integrantes de su gabinete, el mandatario siguió de manera virtual la presentación de resultados y evaluación del simulacro, encabezada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa.

Evaluación del Simulacro Nacional 2025

Durante la sesión, Omar García Harfuch explicó que la jornada tuvo el propósito de que todas las familias sepan cómo actuar en una emergencia.

“Hoy hemos llevado a cabo con éxito este Segundo Simulacro Nacional 2025. Este ejercicio es muestra del compromiso del Gobierno de México con la prevención, la protección de la vida y la construcción de resiliencia en nuestras comunidades”, señaló.

Por su parte, Laura Velázquez Alzúa destacó que este simulacro fue el resultado de meses de coordinación entre las 32 entidades federativas y el Gobierno federal.

“Hoy es un día muy importante, un día en el que todas y todos, como país, nos unimos para ponernos a prueba, aprender y seguir avanzando en la prevención de riesgos”, dijo. [TE PODRÍA INTERESAR: Concluye Simulacro Nacional: así se vivió y así sonó la alerta en tu celular]

Participación en Tamaulipas

En Ciudad Victoria, Villarreal estuvo acompañado por el secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González; el coordinador estatal de Protección Civil, Luis Gerardo González de la Fuente; y el secretario de Seguridad Pública, Carlos Arturo Pancardo Escudero.

El Segundo Simulacro Nacional 2025 se convirtió en el ejercicio de participación social simultánea más grande del país, con el objetivo de preparar a la población ante desastres naturales o emergencias.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]