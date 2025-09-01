Tamaulipas refuerza transparencia con nuevos mecanismos de atención

GENERANDO AUDIO...

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) se consolidó como la autoridad garante del Poder Ejecutivo en Tamaulipas, con alcance en 17 dependencias estatales, 36 entidades paraestatales, 43 municipios y 47 organismos descentralizados.

A través del programa “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, la ciudadanía puede presentar solicitudes de información de manera presencial, digital mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y vía telefónica al número 834 316 65 51, extensiones 00105 y 00101.

Según informó la titular de la SABG, Norma Angélica Pedraza Melo, esta línea también permite dar seguimiento a trámites heredados del extinto Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, garantizando que ningún reclamo quede sin respuesta.

Más de 570 solicitudes registradas desde julio

Del 11 de julio a la fecha, el sistema “Transparencia para el Pueblo” ha recibido 573 solicitudes de información, todas correspondientes a dependencias, entidades y municipios del estado.

Pedraza Melo aseguró que con estas acciones Tamaulipas fortalece la confianza ciudadana, al ofrecer un servicio público accesible, responsable e ininterrumpido en materia de acceso a la información.

Atención presencial y digital

Además de la Plataforma Nacional de Transparencia, las denuncias y solicitudes se reciben en:

Oficina física: Calle Juan B. Tijerina, esquina con Mariano Abasolo No. 1002, zona centro de Ciudad Victoria.

Calle Juan B. Tijerina, esquina con Mariano Abasolo No. 1002, zona centro de Ciudad Victoria. Correo electrónico: transparenciaparaelpueblodetamaulipas@tamaulipas.gob.mx

Con estos mecanismos, el Gobierno de Tamaulipas busca fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en toda la entidad.

