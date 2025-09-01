Tamaulipas refuerza transparencia con nuevos mecanismos de atención
La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno (SABG) se consolidó como la autoridad garante del Poder Ejecutivo en Tamaulipas, con alcance en 17 dependencias estatales, 36 entidades paraestatales, 43 municipios y 47 organismos descentralizados.
A través del programa “Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas”, la ciudadanía puede presentar solicitudes de información de manera presencial, digital mediante la Plataforma Nacional de Transparencia y vía telefónica al número 834 316 65 51, extensiones 00105 y 00101.
Según informó la titular de la SABG, Norma Angélica Pedraza Melo, esta línea también permite dar seguimiento a trámites heredados del extinto Instituto de Transparencia y Acceso a la Información, garantizando que ningún reclamo quede sin respuesta.
Más de 570 solicitudes registradas desde julio
Del 11 de julio a la fecha, el sistema “Transparencia para el Pueblo” ha recibido 573 solicitudes de información, todas correspondientes a dependencias, entidades y municipios del estado.
Pedraza Melo aseguró que con estas acciones Tamaulipas fortalece la confianza ciudadana, al ofrecer un servicio público accesible, responsable e ininterrumpido en materia de acceso a la información.
Atención presencial y digital
Además de la Plataforma Nacional de Transparencia, las denuncias y solicitudes se reciben en:
- Oficina física: Calle Juan B. Tijerina, esquina con Mariano Abasolo No. 1002, zona centro de Ciudad Victoria.
- Correo electrónico: transparenciaparaelpueblodetamaulipas@tamaulipas.gob.mx
Con estos mecanismos, el Gobierno de Tamaulipas busca fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en toda la entidad.