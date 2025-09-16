GENERANDO AUDIO...

Tamaulipas rebasa la meta de vacunación. Foto: Gobierno de Tamaulipas

Al alcanzar la meta de cobertura poblacional de más de 700 mil personas beneficiadas, concluyó con éxito la Semana Nacional de Salud Pública 2025 en Tamaulipas, en donde se realizaron más de mil actividades.

Rebasan meta en Semana Nacional de Salud Pública

El secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, informó que en esta jornada, que se llevó a cabo en todo el país del 6 al 13 de septiembre y bajo el lema “Unidas y unidos por tu salud, construyendo bienestar”, se superaron las metas establecidas al obtener más del 100 por ciento de la meta establecida.

Dijo que con el esfuerzo compartido entre sociedad y el gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se logró el objetivo de otorgar y llevar servicios de prevención, promoción, diagnóstico y tratamientos, a todos las localidades del estado.

Fue en reunión de trabajo, en donde se presentaron los resultados de las acciones realizadas en esta intensa campaña, entre las que destacan que la meta planteada se superó y se benefició a 737 mil 792 personas con algún tipo de actividad que se llevaron a cabo en esta jornada, lo que valió el reconocimiento de las autoridades federativas por los logros obtenidos.

Récord en campañas de vacunación

En esta Semana Nacional de Salud Pública, también se implementaron campañas de vacunación en donde se aplicaron dosis contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), rotavirus, tétanos, entre otras y para proteger contra el sarampión fueron 8 mil 652 dosis, teniendo un total de 24 mil 604 dosis de diferentes vacunas aplicadas durante la semana, lo que garantiza la protección y la prevención de enfermedades.

Este trabajo intensivo, que forma parte del compromiso del gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, para acercar los servicios de salud a toda la población, se hizo posible con la participación de todas las instituciones del sector salud (IMSS, IMSS Bienestar, ISSSTE, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Petróleos Mexicanos Pemex), sociedad civil, instituciones académicas, Ayuntamientos, medios de comunicación y la sociedad en general.

