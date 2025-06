Tía de músico de grupo “Fugitivo” denuncia intento de extorsión

GENERANDO AUDIO...

Caso del grupo “Fugitivo”. Foto: Gettyimages

La tía de uno de los integrantes del grupo “Fugitivo” aseguró que intentaron extorsionarla, y se hicieron pasar por su sobrino para sacarle dinero.

En su cuenta de Facebook, Clara M Lizcano se identificó como tía de José Francisco, uno de los integrantes de grupo “Fugitivo”. En la publicación del 30 de mayo colocó una imagen en donde se observó que la querían extorsionar.

“Obviamente, desde el día martes me están amenazando, extorsionando y mintiendo, sólo jugando con mis sentimientos y queriendo que caiga. Las personas cercanas saben cómo me decía él. No digan ma… y si quieren dinero, trabajen, no jueguen con uno, ya estoy harta de ustedes. ¡Yo sólo quiero encontrarlo, no andar jugando!”.

En otros mensajes, Clara M Lizcano dijo que sigue en busca de su sobrino y los demás jóvenes del grupo musical.

“Sigo buscándote… Por favor entréguenmelo vivo, no tomaremos represalias ni se levantarán denuncias en ningún lado, sólo pido me lo entreguen vivo y salvo. Estoy desesperada. Seguimos buscando a grupo Fugitivo”.

La publicación anterior se colocó pasadas las 17:00 horas del día de ayer, domingo 1 de junio. La familiar no mencionó el reporte de la Fiscalía, que aseguró que los integrantes fueron asesinados.

¿Qué dijo la Fiscalía de Tamaulipas?

El pasado 29 de mayo, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas confirmó que los cinco cuerpos encontrados en Reynosa pertenecen a los integrantes del grupo “Fugitivo”, una banda musical local reportada como desaparecida.

El fiscal de Tamaulipas, Irving Barrios, indicó que los llevaron a un predio, en las inmediaciones de la colonia Aquiles Serdán, en donde fueron, presuntamente, asesinados.

Los jóvenes desaparecidos son: