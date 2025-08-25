GENERANDO AUDIO...

Pedro Carrizalez, alias el “Mijis”, murió en un ataque en 2022. Foto: Cuartoscuro

La audiencia de impugnación para revocar la intención de cerrar la investigación sobre la muerte de Pedro Carrizales, conocido como el “Mijis”, programada para este lunes, fue aplazada por el tribunal debido a múltiples situaciones procesales.

La diligencia se reprogramó para el próximo 10 de septiembre, informó la activista Frida Guerrera, quien acompaña a la familia del exdiputado potosino.

Guerrera explicó que durante su estancia en Nuevo Laredo, Tamaulipas, contaron con acompañamiento de la Guardia Nacional, que les brindó seguridad.

“Nos han estado cuidando mucho, pero no nos fue bien. Es difícil en este país encontrar justicia”, declaró la activista al dar a conocer el aplazamiento.

Buscan que no se cierre investigación sobre el “Mijis”

La audiencia tenía como finalidad impugnar la determinación de cerrar la investigación sobre el fallecimiento del “Mijis”, ocurrido en 2022 en Tamaulipas bajo circunstancias aún cuestionadas.

“Vamos saliendo, no se llevó la audiencia de impugnación. Nos dijeron que se reprograma, y será el 10 de septiembre”, precisó Frida Guerrera.

Familia del “Mijis” seguirá buscando justicia

La familia de Pedro Carrizales y la activista reiteraron que continuarán presentes en todas las diligencias que se programen en el proceso judicial. Mantienen su compromiso de seguir buscando justicia y esclarecer los hechos relacionados con la muerte del “Mijis”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]