Turismo de reuniones impulsa y deja más de 5 mil mdp en Tamaulipas

La industria de reuniones se consolida como motor económico en Tamaulipas, al aportar más de 5 mil 518 millones de pesos a la producción estatal. Así lo reveló un estudio de la Secretaría de Turismo, que también destaca su impacto en el empleo, la hotelería y la derrama económica.

De acuerdo con Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo estatal, este sector genera 14 mil 354 empleos, de los cuales 6 mil 542 son directos y el resto indirectos o inducidos. Además, los congresos, convenciones y exposiciones beneficiaron de manera importante al sector hotelero, al generar miles de habitaciones-noche durante 2024.

Industria de reuniones impulsa empleo y hotelería en Tamaulipas

El estudio, elaborado por la Secretaría de Turismo de Tamaulipas junto con la consultora STA, muestra que los mercados verticales que más demandan reuniones en la entidad están ligados a la manufactura, minería, extracción de petróleo, transportación y almacenamiento. Estos rubros coinciden con los principales sectores económicos del estado.

Además de su ubicación estratégica y conectividad, Tamaulipas suma factores como proveedores especializados, movilidad eficiente y hospitalidad que lo posicionan como un destino competitivo en este rubro. La derrama de este segmento ha contribuido a fortalecer la cadena de valor turística y a mejorar la ocupación hotelera.

Estudio confirma crecimiento del turismo de reuniones

El análisis señala que el turismo de reuniones en Tamaulipas no solo fortalece la economía local, sino que también impulsa la generación de empleos formales y beneficia a sectores vinculados con los servicios. La Secretaría de Turismo destacó que la información permitirá reforzar estrategias de promoción para atraer más eventos al estado.

Con este panorama, Tamaulipas se mantiene como un punto clave en el mapa nacional de turismo de reuniones, con expectativas de continuar su crecimiento en los próximos años.