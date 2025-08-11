Vinculan a proceso a presunto responsable del homicidio de fiscal federal en Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, informó que un juez vinculó a proceso a Jareth Roberto “H”, probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Detención en Reynosa con armas y droga

La FGR recordó que el detenido fue capturado en Reynosa, Tamaulipas, en flagrancia, en posesión de armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

La aprehensión se logró con apoyo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal y de las Fuerzas Armadas.

Juez valida detención y dicta prisión preventiva

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad. Por ello, dictó auto de vinculación a proceso y ordenó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No. 1 Altiplano.

Cuatro meses para investigación complementaria

El juez fijó un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo en el que el Ministerio Público reunirá más pruebas para fortalecer el caso.

