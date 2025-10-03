Accidente en Huamantla, Tlaxcala: tráiler arrolla a peregrinos y deja un muerto

GENERANDO AUDIO...

El choque sucedió en la carretera federal México-Veracruz. Foto: Genaro Zepeda

La mañana de este viernes un grupo de peregrinos, originarios de Chilchotla, Puebla, fueron embestidos por un tráiler sobre la carretera federal México-Veracruz, a la altura de la comunidad de Cuauhtémoc, del municipio de Huamantla, Tlaxcala.

El saldo fue de un hombre sin vida y ocho personas lesionadas, dos de ellas de gravedad.

Tráiler arrolla a peregrinos y deja un muerto en Huamantla; ¿qué sucedió?

Alrededor de las 5:00 horas, el camión de los peregrinos circulaba con dirección a Huamantla, provenientes del Santuario de Chalma, en el Estado de México.

Pretendían llegar a su lugar de origen cuando un tráiler, que circulaba a exceso de velocidad, los proyectó, provocando un aparatoso accidente.

En el lugar, un hombre de aproximadamente 30 años perdió la vida, mientras ocho peregrinos más presentaron diversas lesiones de consideración.

Al sitio del accidente llegaron paramédicos de la Cruz Roja Huamantla y otras corporaciones, quienes trasladaron de urgencia a los heridos a hospitales de la zona.

Caos vial por el accidente en Huamantla, Tlaxcala

Elementos de la Guardia Nacional acordonaron la zona del accidente, el paso con dirección de Apizaco a Huamantla fue cerrado a la circulación por varias horas mientras se realizaron las labores para retirar los vehículos siniestrados, por lo que fue necesario utilizar grúas de gran tamaño.

El chofer del tráiler permaneció en el lugar a fin de ligar o deslindar responsabilidades, personal de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala realizaron las diligencias de levantamiento de cadáver.

Cientos de vehículos quedaron varados debido a la movilización de autoridades, los peregrinos poblanos recibieron orientación y apoyo de autoridades tlaxcaltecas a fin de que regresen a Chilchotla.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]