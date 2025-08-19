Aprehenden a custodio de penal de Tlaxcala por presunta extorsión

GENERANDO AUDIO...

Detuvieron a custodio acusado de extorsionar a un reo. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Gustavo Tlatzimatzi Flores, fiscal especializado en combate a la corrupción, informó sobre la aprehensión de Elioenaid “N”, custodio del penal de Tlaxcala, señalado como probable responsable del delito de extorsión en perjuicio de un reo”. La denuncia se realizó la semana pasada, mediante la difusión de un video en redes sociales.

Detienen a custodio acusado de extorsión en el penal de Tlaxcala

Ayer lunes, la Fiscalía General del Estado dio a conocer, mediante un video, que fue aprehendido el custodio acusado de extorsionar a un reo, identificado como Ventura “N”, en el penal de Tlaxcala. La detención se realizó en la capital del estado, por elementos de la Policía de Investigación.

“En cumplimiento de la orden de aprehensión y respetando siempre los derechos humanos del imputado, Elioenaid N. fue detenido en Tlaxcala capital por elementos de la Policía de Investigación”.

El fiscal anticorrupción del estado, añadió que como parte de la investigación, también se libró una orden de aprehensión en contra de Juan Antonio “N”, exdirector del penal en el que se cometieron los hechos de presunta extorsión.

Como ya se mencionó, la semana pasada se difundió en redes sociales un video en el que un reo asegura que teme por su vida y la de su familia, debido a que recibió amenazas por parte del exdirector del penal, Juan Antonio “N”. También mencionó que los obligaban a salir de las instalaciones para delinquir en las calles.

