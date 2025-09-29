Asesinan a maestro de la CDMX que acudió a Tlaxcala a comprar un vehículo ofertado en redes sociales

GENERANDO AUDIO...

Foto: Uno TV

En Santa Apolonia Teacalco, Tlaxcala, un maestro originario de la Ciudad de México fue asesinado luego de resistirse a un asalto cuando acudió a comprar un vehículo anunciado en Facebook.

Así ocurrió el ataque

La víctima fue identificada como Francisco N., de 45 años, quien llegó acompañado de dos personas a la colonia Centro para revisar una camioneta en venta. Sin embargo, al llegar a la calle Xicohténcatl, fueron interceptados por cuatro hombres armados que viajaban en un automóvil negro.

Los delincuentes intentaron despojarlos de sus pertenencias, pero al resistirse, el profesor recibió un disparo en la cabeza que le quitó la vida en el lugar. Tras el ataque, los agresores escaparon llevándose celulares, carteras y otros objetos de valor.

Autoridades investigan el crimen

Policías municipales y estatales acordonaron la zona, mientras personal de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala realizó el levantamiento del cadáver y abrió la carpeta de investigación correspondiente.

Fraudes y violencia en la compraventa de autos

El asesinato se suma a la creciente ola de fraudes y delitos relacionados con la compraventa de autos en internet en Tlaxcala y Puebla.

De acuerdo con autoridades tlaxcaltecas, las estafas en la compra-venta de vehículos se encuentran entre los delitos digitales más frecuentes, junto con el robo de identidad, fraudes bancarios y publicaciones falsas para atraer víctimas.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]