Catrinas, leyendas y ofrendas llenarán de vida a Val’Quirico
La comunidad temática de Val’Quirico anuncia su Temporada de Muertos 2025, que se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre, con actividades inspiradas en las tradiciones mexicanas para honrar a los fieles difuntos.
Fechas y actividades principales
A partir del 24 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de la decoración alusiva a la temporada, mientras que el programa oficial contempla actividades culturales, artísticas y de entretenimiento:
- Del 24 de octubre al 2 de noviembre:
- Leyendas
- Pasaje siniestro
Del 31 de octubre al 2 de noviembre:
- Exhibición de ofrendas
1 de noviembre:
- Megaprocesión de Catrinas a las 6:00 pm
Evento gratuito, se recomienda llegar al mediodía para acceder al maquillaje gratuito de catrín o catrina.
2 de noviembre
- Concierto de muertos en el zócalo de Val’Quirico a las 6:00 pm; con repertorio de canciones tradicionales como “Recuérdame”, “Amor eterno” y “La Llorona”.
Atracciones de terror en Val’Quirico
Las experiencias de “leyendas” y “pasaje siniestro” están diseñadas para los amantes del terror. Los organizadores advierten que se trata de atracciones de miedo intenso, no recomendadas para:
- Personas con ansiedad severa o baja tolerancia al miedo
- Mujeres embarazadas
- Niños menores de 12 años
- Personas con epilepsia, fotosensibilidad o problemas cardiacos, respiratorios o de hipertensión
El boleto para “Leyendas y Pasaje siniestro” tiene un costo de 250 pesos y si compras tu boleto en línea tiene un costo extra de 39 pesos por cargo de servicio, y es válido en un horario de 12:00 a 21:40 horas.
Val´Quirico recuerda que esta celebración honra tradiciones mexicanas, por lo que no está permitido asistir con disfraces de Halloween.
Recomendaciones especiales
- Llega con anticipación
- Portar ropa y calzado cómodo
- Usar protector solar durante el día y abrigarse por la noche
- Llevar efectivo, ya que no hay cajeros automáticos por la zona
- Descargar la app Kigo para agilizar la entrada y salida
- Verificar la ruta antes del traslado mediante el GPS
Las ofrendas estarán expuestas del 31 de octubre al 2 de noviembre, invitando a los visitantes a recorrer las calles decoradas con flores, velas y elementos tradicionales.
Entre luces, flores y catrinas, Val’Quirico busca mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos y ofrecer a los visitantes una experiencia cultural en torno al recuerdo, la música y las leyendas que forman parte del patrimonio mexicano.