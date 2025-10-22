Catrinas, leyendas y ofrendas llenarán de vida a Val’Quirico

GENERANDO AUDIO...

Llegaron las Catrinas a Val’Quirico. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La comunidad temática de Val’Quirico anuncia su Temporada de Muertos 2025, que se celebrará del 24 de octubre al 2 de noviembre, con actividades inspiradas en las tradiciones mexicanas para honrar a los fieles difuntos.

Fechas y actividades principales

A partir del 24 de octubre, los visitantes podrán disfrutar de la decoración alusiva a la temporada, mientras que el programa oficial contempla actividades culturales, artísticas y de entretenimiento:

Del 24 de octubre al 2 de noviembre:

Leyendas

Pasaje siniestro

Del 31 de octubre al 2 de noviembre:

Exhibición de ofrendas

1 de noviembre:

Megaprocesión de Catrinas a las 6:00 pm

Evento gratuito, se recomienda llegar al mediodía para acceder al maquillaje gratuito de catrín o catrina.

2 de noviembre

a las Evento gratuito, se recomienda llegar al mediodía para acceder al de catrín o catrina. Concierto de muertos en el zócalo de Val’Quirico a las 6:00 pm; con repertorio de canciones tradicionales como “Recuérdame”, “Amor eterno” y “La Llorona”.

Atracciones de terror en Val’Quirico

Las experiencias de “leyendas” y “pasaje siniestro” están diseñadas para los amantes del terror. Los organizadores advierten que se trata de atracciones de miedo intenso, no recomendadas para:

Personas con ansiedad severa o baja tolerancia al miedo

Mujeres embarazadas

Niños menores de 12 años

Personas con epilepsia, fotosensibilidad o problemas cardiacos, respiratorios o de hipertensión

El boleto para “Leyendas y Pasaje siniestro” tiene un costo de 250 pesos y si compras tu boleto en línea tiene un costo extra de 39 pesos por cargo de servicio, y es válido en un horario de 12:00 a 21:40 horas.

Val´Quirico recuerda que esta celebración honra tradiciones mexicanas, por lo que no está permitido asistir con disfraces de Halloween.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.



Recomendaciones especiales

Llega con anticipación

Portar ropa y calzado cómodo

Usar protector solar durante el día y abrigarse por la noche

por la noche Llevar efectivo, ya que no hay cajeros automáticos por la zona

por la zona Descargar la app Kigo para agilizar la entrada y salida

para agilizar la entrada y salida Verificar la ruta antes del traslado mediante el GPS

Las ofrendas estarán expuestas del 31 de octubre al 2 de noviembre, invitando a los visitantes a recorrer las calles decoradas con flores, velas y elementos tradicionales.

Entre luces, flores y catrinas, Val’Quirico busca mantener vivas las tradiciones del Día de Muertos y ofrecer a los visitantes una experiencia cultural en torno al recuerdo, la música y las leyendas que forman parte del patrimonio mexicano.