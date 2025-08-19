Dejan 6 cabezas humanas a un costado de carretera en Ixtacuixtla-Tlaxcala

GENERANDO AUDIO...

En Tlaxcala, localizaron 6 cabezas humanas. Foto: Especial

La madrugada de este martes se registró el hallazgo de seis cabezas humanas abandonadas a un costado de carretera en el municipio de Ixtacuixtla, Tlaxcala.

¿Qué se sabe del hallazgo en la carretera Ixtacuixtla-Tlaxcala?

A través de una llamada anónima al 911, autoridades recibieron el reporte de que en la carretera que conduce a Atotonilco habían dejado restos humanos.

De acuerdo con fuentes locales, la tarde de ayer, se recibió la denuncia por lo que se inició la búsqueda, sin embargo, no hubo resultados.

Fue alrededor de las 5:00 horas de este martes que policías municipales localizaron los restos en la comunidad de San Gabriel Popocatla. Las cabezas estaban desolladas y envueltas en una manta que contenía un mensaje de advertencia firmado por el grupo delictivo “La Barredora”.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Nacional, policías estatales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, policías de Ixtacuixtla y agentes del área de investigación de homicidios dolosos arribaron al sitio.

La circulación fue cerrada en ambos sentidos de la carretera a Atotonilco.

Peritos de la Fiscalía General del Estado de Tlaxcala realizaron la recolección de indicios y las diligencias de levantamiento de los restos que más tarde fueron trasladados al Semefo (Servicio Médico Forense) de la capital tlaxcalteca.

Hasta el momento, ninguna autoridad estatal ha proporcionado más información del hallazgo

